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Başkan Erdoğan Afrika'yı uyardı: Sakın bunların oyununa gelmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin özel konuğu olarak gittiği Güney Afrika'da Müslüman kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda konuşma yapıyor.

Başkan Erdoğan Afrika'yı uyardı: Sakın bunların oyununa gelmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin özel konuğu olarak gittiği Güney Afrika'da Müslüman kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda konuşma yapıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:12
Başkan Erdoğan Afrika'yı uyardı: Sakın bunların oyununa gelmeyin

Başkan Erdoğan Afrika'yı uyardı: Sakın bunların oyununa gelmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'nin özel konuğu olarak gittiği Güney Afrika'da Müslüman kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla devam ettireceğiz.

Biz Bosnalının da, Arakanlının da, Türkistanlının da yanındayız. Zulüm bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kardeş olmak, birbirinden haberdar olmayı gerektirir. Birbirinin derdinden, sevincinden haberdar olmayanların kardeşliği lafta kalır


'FETÖ'NÜN EN YOĞUN OLDUĞU YERLERDEN BİRİ GÜNEY AFRİKA!'

FETÖ'nün en yoğun olduğu yer, ABD'den sonra Güney Afrika cumhuriyeti'dir.

Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir.

Tıpkı küçük bir kurdun koskoca ağacı çürüttüğü gibi, Müslümanların enerjisini içeriden tüketen asıl bela terör ve mezhep eksenli gerilimlerdir.


Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler, sadece kendi kardeşlerimizi katleden fesat yuvalarıdır.



15 Temmuz gecesi milletimize kurşun sıkanlar, haşa mehdi olarak gördükleri Amerika'daki şarlatana, ruhlarını satmış bir kısım üniformalı teröristlerdir.

Darbe emrini veren bizzat örgütün Pensilvanya'daki elebaşıdır.

15 Temmuz'da Güney Afrikalı kardeşlerimizin bizim için dua ettiğini biliyorum. Milletimiz bu desteği unutmayacaktır.

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