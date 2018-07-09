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Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Yeni sistemin ilk kabinesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de açıkladı. Yeni kabinede büyük sürprizler var.

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Yeni sistemin ilk kabinesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de açıkladı. Yeni kabinede büyük sürprizler var.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:55
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Başkan Erdoğan açıkladı: İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Yeni sistemin ilk kabinesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Külliye'de açıkladı. Yeni kabinede büyük sürprizler var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı liderlere verdiği yemeğin ardından önümüzdeki dakikalarda yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı.

Açıklanacak bakanlar arasında sürpriz isimler oldu. 


Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Artık 81 milyonun Cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

MHP'YE VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, baştan Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

Değerli arkadaşlar, yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının hemen arkasından başlamıştık. Yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirdik. Böyle kapsamlı bir değişimin kolay olmadığı bir gerçektir. Ne bizim, ne bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının, yürütme konusundaki aksaklıklar konusunda milletimize karşı öne sürebileceği aksaklıklar kalmamıştır.

Artık hiçbir mazarete sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun için ekibimizle gece gündüz çalışacağız.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı: FUAT OKTAY

1. Adalet Bakanı: ABDULHAMİT GÜL

2. İçişleri Bakanı: SÜLEYMAN SOYLU

3. Milli Savunma Bakanı: HULUSİ AKAR

4. Milli Eğitim Bakanı: ZİYA SELÇUK

5. Sağlık Bakanı: FAHRETTİN KOCA

6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: FATİH DÖNMEZ

7. Çevre ve Şehircilik Bakanı: MURAT KURUM

8. Kültür ve Turizm Bakanı: MEHMET ERSOY

9. Gençlik ve Spor Bakanı: MEHMET KASAPOĞLU

10. Hazine ve Maliye Bakanı: BERAL ALBAYRAK

11. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: MEHMET CAHİT TURAN

12. Dışişleri Bakanı: MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

13. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK

14. Tarım ve Orman Bakanı: BEKİR PAKDEMİRLİ

15. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: MUSTAFA VARANK

16. Ticaret Bakanı: RUHSAR PEKCAN

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Son Güncelleme: 09.07.2018 22:59
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