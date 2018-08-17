banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.651
DOLAR
6.0586
STERLİN
7.7194
EURO
6.9132
Bakanlar Kurulunda alınan son kararlar
Son Dakika
BAKANLAR KURULUNDA ALINAN SON KARARLAR
Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış
YANGINIDA TABANCA HIRSIZI ÇIKARMIŞ
Bira hırsızları tutuksuz yargılanacak
BİRA HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Son Dakika
BAKANLAR KURULU KARARLARI AÇIKLANDI
banner282

Başkan Erdoğan 7. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan’ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin dün gece doğan çocuklarına Fatıma Serra adı verildi.

Başkan Erdoğan 7. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan’ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin dün gece doğan çocuklarına Fatıma Serra adı verildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 19:14
Başkan Erdoğan 7. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan’ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin dün gece doğan çocuklarına Fatıma Serra adı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yeni bir üye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan dün gece üçüncü çocuklarının doğum sevincini yaşadı.

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Fatıma Serra adı verildi. Fatıma Serra'nın doğumu ile CumhurbaşkanıErdoğan yedinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. 

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin Ali Tahir ve Ömer Tayyip adında iki oğulları var.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Türk Mılletı Asla Kımse Karşısında Boyun Eğmez”
Çavuşoğlu: “Türk Mılletı Asla Kımse Karşısında Boyun Eğmez”
15 Temmuz Darbesinin KKTC Ayağına Dava!
15 Temmuz Darbesinin KKTC Ayağına Dava!
Müftülük toplantısında dehşet saçtı! 5 ölü, 2 yaralı
Müftülük toplantısında dehşet saçtı! 5 ölü, 2 yaralı
Bakanlıktan ilaç fiyatı açıklaması
Bakanlıktan ilaç fiyatı açıklaması
Biletler günler öncesinde tükendi
Biletler günler öncesinde tükendi
Kandil'e hava harekatı
Kandil'e hava harekatı
“Ahlat Ağacı“ Türkiye'nin Oscar Adayı
“Ahlat Ağacı“ Türkiye'nin Oscar Adayı
Bir Haftada 52 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Bir Haftada 52 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Çin'den Türkiye'ye Destek Açıklaması!
Çin'den Türkiye'ye Destek Açıklaması!
Türkiye'de Reel Sektör İçin Yeni Tedbir Paketi!
Türkiye'de Reel Sektör İçin Yeni Tedbir Paketi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim