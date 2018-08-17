Başkan Erdoğan 7. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan’ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin dün gece doğan çocuklarına Fatıma Serra adı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine yeni bir üye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan dün gece üçüncü çocuklarının doğum sevincini yaşadı.



Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Fatıma Serra adı verildi. Fatıma Serra'nın doğumu ile CumhurbaşkanıErdoğan yedinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.



Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin Ali Tahir ve Ömer Tayyip adında iki oğulları var.