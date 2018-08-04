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Başkan Doğukan Özkan'dan Nasa'ya tepki!

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) resmi sosyal medya hesabında "Himalayalarda bir göl" diye paylaşılan 1 Şubat 2015 tarihli fotoğrafın, Van Gölü'ne ait olduğunu, NASA'nın insanları kandırdığını söyledi.

Başkan Doğukan Özkan'dan Nasa'ya tepki!

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) resmi sosyal medya hesabında "Himalayalarda bir göl" diye paylaşılan 1 Şubat 2015 tarihli fotoğrafın, Van Gölü'ne ait olduğunu, NASA'nın insanları kandırdığını söyledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 23:28
Başkan Doğukan Özkan'dan Nasa'ya tepki!

Başkan Doğukan Özkan'dan Nasa'ya tepki!

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) resmi sosyal medya hesabında "Himalayalarda bir göl" diye paylaşılan 1 Şubat 2015 tarihli fotoğrafın, Van Gölü'ne ait olduğunu, NASA'nın insanları kandırdığını söyledi.

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan ÖzkanUluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) resmi sosyal medya hesabında 'Himalayalarda bir göl' diye paylaşılan 1 Şubat 2015 tarihli fotoğrafın, Van Gölü'ne ait olduğunu, NASA'nın insanları kandırdığını söyledi. 

Sık sık Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) çalışmalarının insanları kandırdığı yönünde iddialarıyla gündeme gelen Düz Dünya DerneğiBaşkanı Doğukan Özkan, bu kez de ISS'in resmi sosyal hesabında paylaştığı 1 Şubat 2015 tarihli bir fotoğrafın, gerçek olmadığını söyledi. NASA astronotu Barry Eugene Wilmore'un çektiği fotoğrafı 'Himalayalar'da etrafı karlarla kaplı bir göl' diyerek paylaşması, ISS'in takipçilerini ve Düz Dünya Derneği'ni harekete geçirdi. 

Söz konusu fotoğrafın altında çok sayıda Türkçe yorum da bulunuyor. Takipçilerin 'Bunu düzeltin, burası Van Gölü' şeklindeki yorumlarına NASA'nın nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu. 



Konuyla ilgili konuşan Özkan, daha önce de NASA ve dünyanın gerçek şekliyle ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek, 'Dün bir araştırma yaparken karşıma inanılmaz bir detay çıktı. Daha önce de NASA'nın görüntüleri sahte, montajlı diyordum. İnsanlar inanmayabiliyordu. ISS'in kendi sayfasında 2015'te paylaştığı bir görsel var. Bu görselde ülkemizin, Türkiye'nin Van Gölü bulunmakta. Bu Van Gölü'nü, Himalayalar'da bir göl olarak lanse etmişler. Neden böyle bir şey yaptıklarını çözemedim' dedi.



'ÖZÜR DİLEMELİLER'

Uzay istasyonunun 400 kilometre yükseklikte seyrettiğini ve Türkiye'den geçtiğini bilmesi gerektiğini ifade eden Özkan, 'Kendilerini ele vermişler. Ben 'inanılmaz bir hata' diyorum buna. Türkiye nerede, Himalayalar nerede. Bilenler yorumlarda yazmışlar, tepkilerini göstermişler. Buranın Van Gölü olduğunu söylemişler. Yaklaşık 4 yıldır da bu fotoğraf Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kendi resmi sosyal medya hesabında duruyor' diye konuştu. Özkan, Düz Dünya Derneği'ne bir cevap vermeseler bile Van Gölü'nün Türkiye'de yer aldığını ve Türkiye'nin değeri olduğunu belirterek, NASA'nın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini söyledi. Özkan, NASA'nın çalışmalarını onaylamadıklarını da ifade ederek, 'Çünkü kendileri de görselleri farklı mercekle çektiklerini, montajladıklarını söylüyorlar. Bundan dolayı ham görüntüleri vermedikleri için onaylamıyoruz. Hep 'NASA bize yalan söylüyor' dediğim zaman 'NASA bize neden yalan söylesin' diyorlardı. İşte bu fotoğraf, NASA'nın yalan söylediğinin kanıtıdır' dedi.
 

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Son Güncelleme: 04.08.2018 23:31
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