Başbakan Yıldırım öğrencilere müjdeyi verdi

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, "500 bine yakın eğitimine devam edemeyen gençler oldu. 7 yılda bitirme mecburiyeti var. Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelere dönme imkanı veriyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamasında, 'Zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençler oldu. Bu öğrencilerimize bir kereliğine okullarına dönme imkanı veriyoruz. Terörle bağlantısı olanlar bu haktan faydalanamayacak.' dedi.