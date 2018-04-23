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Başbakan Yıldırım'ın koltuğuna 11 yaşındaki Esma oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna 5. sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek oturdu. Esma Didesu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanlık makamının kaldırılması nedeniyle son minik başbakan oldu. 24 Haziran ile ilgili soruya Taşyürek, "Halkımız en doğru olana karar verecektir" yanıtı verdi.

Başbakan Yıldırım'ın koltuğuna 11 yaşındaki Esma oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna 5. sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek oturdu. Esma Didesu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanlık makamının kaldırılması nedeniyle son minik başbakan oldu. 24 Haziran ile ilgili soruya Taşyürek, "Halkımız en doğru olana karar verecektir" yanıtı verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:55
Başbakan Yıldırım'ın koltuğuna 11 yaşındaki Esma oturdu

Başbakan Yıldırım'ın koltuğuna 11 yaşındaki Esma oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna 5. sınıf öğrencisi Esma Didesu Taşyürek oturdu. Esma Didesu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanlık makamının kaldırılması nedeniyle son minik başbakan oldu. 24 Haziran ile ilgili soruya Taşyürek, "Halkımız en doğru olana karar verecektir" yanıtı verdi.

Başbakan Binali Yıldırım23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları kabul etti. Çocuklara 23 Nisan'ın önemini anlatan Yıldırım'ın koltuğuna 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek oturdu. Binali Yıldırım, '23 Nisan çocuk bayramıTürkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehitverdik' dedi.

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Taşyürek, 'Eğitim için çocukların görüşü alınmalı' dedi. Çocuklardan biri 'Milletvekili olup size yardım etmek isterdim. Ama yaşım tutumuyor' deyince Başbakan Yıldırım, ' Seçilmek için yaşın tutmuyor ama kampanyaya destek vermek için yaşın tutuyor. bana kampanyamda yardım edebilirsin' dedi.

Esma Didesu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanlık makamının kaldırılması nedeniyle son minik başbakan oldu. 

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BAŞBAKANKoltuk11YaşEsmaOturdu
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