Başbakan Yıldırım'dan çatı açıklaması...

Başbakan Yıldırım: Zorlamayla siyaset inşa edilmez

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin çatı aday arayışıyla ilgili olarak "Zorlamayla siyaset inşa edilmez." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Yıldırım, muhalefetin çatı aday arayışıyla ilgili olarak 'Zorlamayla siyaset inşa edilmez.' dedi.



MHP ile birlikte adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Yıldırım, 'En rahat parti biziz, bizde aday tartışması yok' diye konuştu.





Yıldırım'a Abdullah Gül'ün aday olacağına yönelik iddialar da soruldu."Bu kadar gayretin arkasında bir mühendislik projesi var" diyen Yıldırım, "Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız" ifadelerini kullandı.kamuoyunda 'imar affı' olarak adlandırılan hazırlık için ise 'Bu imar affı değil, imar barışı' değerlendirmesini yaptı.Yıldırım'a son olarak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla gündeme gelenbaşlığı da soruldu. Bunun için terör benzetmesi yapanYıldırım, yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı sinyalini verdi, 'Şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz' bilgisini verdi.