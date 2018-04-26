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Başbakan Yıldırım'dan çatı açıklaması...

Başbakan Yıldırım'dan çatı açıklaması...

26 Nisan 2018 Perşembe 13:39
Başbakan Yıldırım'dan çatı açıklaması...

Başbakan Yıldırım: Zorlamayla siyaset inşa edilmez

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin çatı aday arayışıyla ilgili olarak "Zorlamayla siyaset inşa edilmez." dedi.

Başbakan Binali Yıldırımİspanya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, muhalefetin çatı aday arayışıyla ilgili olarak 'Zorlamayla siyaset inşa edilmez.' dedi.

MHP ile birlikte adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Yıldırım, 'En rahat parti biziz, bizde aday tartışması yok' diye konuştu.

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Yıldırım'a Abdullah Gül'ün aday olacağına yönelik iddialar da soruldu. 

"Bu kadar gayretin arkasında bir mühendislik projesi var" diyen Yıldırım, "Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı. Proje başarısız" ifadelerini kullandı.

Başbakan kamuoyunda 'imar affı' olarak adlandırılan hazırlık için ise 'Bu imar affı değil, imar barışı' değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım'a son olarak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla gündeme gelen sporda şiddet başlığı da soruldu. Bunun için terör benzetmesi yapan Başbakan Yıldırım, yeni yasal düzenlemelerin yapılacağı sinyalini verdi, 'Şiddeti en ağır şekilde cezalandırmayı öngörüyoruz' bilgisini verdi.

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