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Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin Şırnak’ta düzenlediği mitingin ardından Jandarma Komando Tugay Komutanlığında askerlerle iftar yaptı.

Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin Şırnak’ta düzenlediği mitingin ardından Jandarma Komando Tugay Komutanlığında askerlerle iftar yaptı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:35
Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı

Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin Şırnak’ta düzenlediği mitingin ardından Jandarma Komando Tugay Komutanlığında askerlerle iftar yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrinbölgesindeki teröristlere yönelik düzenlediği Zeytindalı Harekatı'ndan bugün dönen askerlerle bir araya gelen Yıldırım, terör örgütlerine gözdağı verdi. Askerlere hitaben konuşan Yıldırım, bugün gurur verici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirten Yıldırım, “Bugün Çakırsöğüt Tugayı'ndan bir taburun Afrin'de görevini başarıyla tamamlayıp döndüğü gün. Gittiniz ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdınız, milletimizin insan severliğini ve vatanseverliğini oradaki kardeşlerimize gösterdiniz. Afrin'de Türk ve Kürt demeden herkese zulmeden o alçak terör örgütüne gereken dersi verdiniz. Milletimiz sizlerle gurur duyuyor, aileleriniz sizlerle gurur duyuyor” dedi.



“Güçlü olmaktan başka çaremiz yok”

Türkiye'nin son iki yıldır büyük bir badireden geçtiğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, “Maalesef aynı anda birkaç terör örgütü ile mücadele etmek mecburiyetinde kaldık. 15 Temmuz ve sonrası FETÖ, 35 yılı bulan bölücü PKK terör örgütü ile verilen mücadele ve aynı zamanda PKK'nın uzantıları PYD-YPG gibi ayrı merkezden kumanda edilen bölücü terör örgütleri ve DEAŞ terör örgütü. Bulunduğumuz coğrafya stratejik önemi olan bir coğrafya. Dünyanın hem merkezi hem de en önemli olayları bu coğrafyada. Dolayısıyla bizim güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Sadece güçlü olmak yetmiyor, güçlü kalmak da gerekiyor. Ay yıldızlı bayrağımızı indirmeye, ezanımızı dindirmeye çalışanlara s fırsat vermediniz. 15 Temmuz'da balyoz olup, FETÖ'cülerin tepesine indiniz. Vatanımızın bir karış toprağına dahi göz dikenlere dünyayı dar ettiniz. Terör baronlarına ve siyaset mühendislerine asla fırsat vermediniz. Çukur siyaseti ile bu bölgedeki birçok yeri yakıp yıktılar. 40 binden fazla konutu iş yerini tahrip ettiler. Birçok masum insan hayatını kaybetti, güvenlik güçlerimiz şehit oldu. Kan ve gözyaşı siyaseti ile vatandaşlarımızın geleceğini karartmak istediler. Güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz tarihin akışına şanlı mazimize yaraşır şekilde değiştirdi. Masum sivillere merhamet eli oldunuz. Hain teröristlere de demirden yumruk olup tepelerine indiniz. Bölücü katil sürüleri sahipleri tarafından ülkemizin üzerine salındı. Bunlar proje örgütüdür. Bunların kutsalı, dini, milleti yok. Kim bunlara destek verirse, kim para verirse onun kılıcını sallayan kan emmekten, insan katletmekten başka meziyetleri olmayan alçak örgütlerdir. Şahlanan Türkiye'nin ayağına terör zincirleri vurulmak istendi. Sınırlarımız ötesinde bir şer kuşağı oluşturularak, Türkiye köşeye sıkıştırılmak istendi. İran sınırından başlayarak Akdeniz'e kadar yeni bir şer kuşağı oluşturma gayreti hem de dost ve müttefik bildiğimiz bir takım ülkelerin desteğiyle yapılmaya çalışıldı. Ama hesabı yanlış yaptılar. Onların hesap edemediği bir şey vardı. O da Türk milletinin istiklaline ve bağımsızlığına olan düşkünlüğü. Karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize ve milletimize herhangi bir tehdit olduğunda biliyoruz ki 7'den 70'e bu ülkenin evlatları ülkemizi korumaya ve alçaklara gereken dersi vermeye hazırdır. İlçe Çakırsöğüt bunu söylüyor, kahraman Mehmetler bunu söylüyor. Türkiye bölünmez, vatan bölünmez. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez. Sizler olduğu müddetçe, asil Türk milleti olduğu müddetçe bize hiçbir düşman bir şey yapamaz” diye konuştu.

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“Fırat'ın batısını terörden temizledik”

Türkiye'nin iki yıl önce terörle mücadelede yöntem değişikliğine gidildiğine işaret eden BaşbakanYıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dedik ki artık savunma değil, taarruz esaslı mücadele vereceğiz. Bunun da gereğinin yaptık. Sadece yurtiçinde değil, El-Bab da yaptık, Cerablus'ta yaptık, Rai de ve Afrin'de yaptık. 250 kilometrelik Suriye batı sınırındaki bölgeyi tamamen terörden temizledik. Fırat'ın batısında artık ülkemizi rahatsız edecek bir terör unsuru kalmadı. Ama doğuda yapılanma devam ediyor. Şunu dost ve düşman herkesin bilmesini istiyorum, milletimizin güvenliği konu olunca, milletimizin huzuru mevzu bahis olunca topraklarımızın bütünlüğü mevzu bahis olunca bizim için Fırat'ın doğusu olmuş batısı olmuş hiç fark etmez. Terör neredeyse gider yerinde yok ederiz. Son bir yılda terör örgütlerine yurtiçinde başarılı operasyonlar yaptık, güzel bir noktaya geldik. Bundan sonra artık rehabilitasyon, onarma, gönülleri kazanma, birliğimizi beraberliğimizi daha da sağlamlaştırma zamanıdır.”

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