Başbakan'dan 'deprem' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman Samsat’ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Bazı binalarda hasar var. Bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar konusunda hemen harekete geçilmiştir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İspanya ile Türkiye arasında Hükümetler Arası Zirve'nin 2008 yılında kurulduğunu ve ilk toplantısını da 2009 yılında gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldırım, “En son toplantı da 2014 yılında Türkiye'de yapıldı. Bu ziyaret vesilesiyle mevkidaşım Mariano Rajoy ile Türkiye-İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ve İspanya'nın, Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki tutumu kapsamlı olarak değerlendirilecek. İspanya- Türkiye stratejik ortak, aynı zamanda NATO'da müttefik iki ülkedir. Farklı kültür ve farklı kimlikleri hoşgörü içerisinde ele alan iki ülke, 2005 yılında da Medeniyetler İttifakı'na eşbaşkanlık yapmışlardı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde medeniyetlerin farklı dil ve kültürlerin uzlaştırılması, yakınlaştırılması konusunda verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.



“İSPANYA, TÜRKİYE'NİN GERÇEK DOST VE MÜTTEFİKİDİR”



