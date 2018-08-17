banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86105
ALTIN
219.123
DOLAR
5.7904
STERLİN
7.3748
EURO
6.5937
Bakanlar Kurulu Ekonomik Önlemler Gündemiyle Toplandı!
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
Resmi Gazeteden Haberler...
ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ
Esnaf Kan Ağlıyor…!
ESNAF KAN AĞLIYOR!
Özveren teminatı yerine getiremedi
ÖZVEREN TEMİNATI YERİNE GETİREMEDİ
banner282
Flaş Haber
Esnaf Kan Ağlıyor…!
Kapat

Başakşehir uzatmada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında ev sahibi ekip bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir, Avrupa’ya veda etti.

Başakşehir uzatmada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında ev sahibi ekip bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir, Avrupa’ya veda etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 08:43
Başakşehir uzatmada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında ev sahibi ekip bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir, Avrupa’ya veda etti.

Turf Moor'da oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca mücadele uzadı.

İngiliz ekibi, 97. dakikada Jack Cork'un golüyle 1. uzatma devresini 1-0 önde tamamladı. 120 dakika bu skorla tamamlanınca, Turuncu-Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. 

BURNLEY: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0

STAT: Turf Moor
HAKEMLER: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

BURNLEY: Joe Hart, Bardsley, Gibson, Long, Taylor, Westwood (Dk. 82 Cork), Lennon (Dk. 58 Gudmundsson), Hendrick, Ward, Barnes (Dk. 120+2 Tarkowski), Vokes (Dk. 82 Wood)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 92 Gökhan İnler), Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 108 Jojic), Kerim Frei (Dk. 102 Napoleoni), Bajic (Dk. 66 Adebayor)

GOL: Dk. 97 Cork (Burnley)
SARI KARTLAR: Dk. 39 İrfan Can Kahveci, Dk. 117 Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Long, Dk. 102 Gibson, Dk. 116 Ward (Burnley)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

8. dakikada gelişen Burnley atağında Barnes, Medipol Başakşehir yarı sahasında kazandığı topla ceza sahasına kadar girdi. Barnes'in sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
14. dakikada Bardsley’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok güçlükle topu kornere çeldi.
43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Joe Hart güçlükle golü önledi.
44. dakikada Kerim Frei'nin çizgiden çıkardığı topa Visca'nın vuruşunda, Joe Hart yine gole izin vermedi.


İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

60. dakikada Visca'nın ceza sahasının köşesinde yaptığı vuruşta, top Burnley savunma oyuncusuna çarptıktan sonra kaleci Joe Hart'ta kaldı. 
64. dakikada Visca'nın şutunda Joe Hart meşin yuvarlağı kontrol etti. 
80. dakikada Caiçara'nın ortaladığı topa Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sonuçlandı.

97. dakikada Medipol Başakşehir'in ceza sahası önünde kaybettiği topu kazanan Burnley'de Jack Cork, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giden Suriyelilerin sayısı 31 bine ulaştı
Giden Suriyelilerin sayısı 31 bine ulaştı
Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş
Deşifre olmamak için 'Fettoş' demiş
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 17 Ağustos dolar fiyatları )
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yılı Depremde Hayatını Kaybedenler, Sultanahmet Meydanı'nda Düzenlenen Törenle Anıldı
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. Yılı Depremde Hayatını Kaybedenler, Sultanahmet Meydanı'nda Düzenlenen Törenle Anıldı
Naim Süleymanoğlu'nun DNA Raporu Dava Dosyasında
Naim Süleymanoğlu'nun DNA Raporu Dava Dosyasında
'Ara Güler Müzesi' Açıldı!
'Ara Güler Müzesi' Açıldı!
Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
'99 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri' yapıldı
'99 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri' yapıldı
Anayasa Mahkemesi'nden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
Anayasa Mahkemesi'nden CHP milletvekillerinin başvurusuna ret
PAEM'de yaş sınırı değişti
PAEM'de yaş sınırı değişti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim