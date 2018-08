Başakşehir uzatmada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında ev sahibi ekip bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir, Avrupa’ya veda etti.

Turf Moor'da oynanan maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca mücadele uzadı.



İngiliz ekibi, 97. dakikada Jack Cork'un golüyle 1. uzatma devresini 1-0 önde tamamladı. 120 dakika bu skorla tamamlanınca, Turuncu-Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



BURNLEY: 1 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0



STAT: Turf Moor

HAKEMLER: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)



BURNLEY: Joe Hart, Bardsley, Gibson, Long, Taylor, Westwood (Dk. 82 Cork), Lennon (Dk. 58 Gudmundsson), Hendrick, Ward, Barnes (Dk. 120+2 Tarkowski), Vokes (Dk. 82 Wood)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 92 Gökhan İnler), Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 108 Jojic), Kerim Frei (Dk. 102 Napoleoni), Bajic (Dk. 66 Adebayor)



GOL: Dk. 97 Cork (Burnley)

SARI KARTLAR: Dk. 39 İrfan Can Kahveci, Dk. 117 Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Long, Dk. 102 Gibson, Dk. 116 Ward (Burnley)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR



8. dakikada gelişen Burnley atağında Barnes, Medipol Başakşehir yarı sahasında kazandığı topla ceza sahasına kadar girdi. Barnes'in sağ çaprazdan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

14. dakikada Bardsley’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok güçlükle topu kornere çeldi.

43. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Joe Hart güçlükle golü önledi.

44. dakikada Kerim Frei'nin çizgiden çıkardığı topa Visca'nın vuruşunda, Joe Hart yine gole izin vermedi.





İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR



60. dakikada Visca'nın ceza sahasının köşesinde yaptığı vuruşta, top Burnley savunma oyuncusuna çarptıktan sonra kaleci Joe Hart'ta kaldı.

64. dakikada Visca'nın şutunda Joe Hart meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Caiçara'nın ortaladığı topa Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sonuçlandı.



97. dakikada Medipol Başakşehir'in ceza sahası önünde kaybettiği topu kazanan Burnley'de Jack Cork, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0