Başakşehir'de çorap fabrikasında yangın

İstanbul Başakşehir'de bulunan 4 katlı çorap fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.

Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan bir çorap fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, 4 katlı fabrikanın bodrum katındaki iplik deposunda başladı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri de görev yaptı. Ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü. Çorap fabrikasında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.