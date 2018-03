Baş Ağrısını Telkinle Azaltmak Mümkün

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. DORA: "AĞRI DEDİĞİMİZ ŞEY, PSİKOLOJİ İLE ÇOK YAKIN İLİŞKİLİ BİR DURUM. İNSANLAR AĞRIYI TELKİNLE AZALTABİLİR YA DA HİSSETMEYEBİLİR"

"EĞER AYDA BİR İKİ DEFA BAŞINIZ AĞRIYORSA VE İLAÇ KULLANIYORSANIZ, HİÇBİR SORUN YOK AMA AĞRI KESİCİ MİKTARI ARTTIKÇA BAĞIMLILIK POTANSİYELİ DE ARTIYOR. BİZ, HAFTADA İKİ GÜNDEN FAZLA AĞRI KESİCİ KULLANILMAMASINI ÖNERİYORUZ"

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Babür Dora, baş ağrısının telkinle azaltılabileceğini ya da hissedilmeyebileceğini bildirdi.

Kemer Beldibi'nde bir otelde düzenlenen 50. Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Dora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilere göre Türkiye ve dünyada hemen hemen aynı oranda görülen baş ağrısının sıklıkla karşılaşılan bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Dora, 2008'de tamamlanan Türkiye Başağrısı Epidemiyolojisi Çalışması'nda insanların yüzde 47'sinin hayatının bir dönemimde baş ağrısı çektiğinin ortaya çıktığını ifade ederek, yüzde 90'ının hayatının farklı dönemlerinde baş ağrısı çektiğini gösteren çalışmaların da olduğunu dile getirdi.

HER ALTI KİŞİDEN BİRİNDE MİGREN GÖRÜLÜYOR

Türkiye'de her altı kişiden birinde migren görüldüğünü vurgulayan Dora, "Her 5 kadından biri migrenliyken, erkeklerde her 15 kişiden birinde görülüyor. Ayda bir defa başınız ağrıyorsa ve bunu bir ağrı kesici ile geçiştiriyorsanız, bu önemli değil ama daha sıklıkla görülüyor ve iş hayatınıza engel oluyorsa tedavi gerekir" dedi.

BAŞ AĞRISININ NEDENLERİ

Baş ağrısının birincil ve ikincil nedenleri olabildiğini anlatan Dora, şöyle devam etti:

"Migren, gerilim tipi baş ağrılarının en büyük nedenleri arasında. Burada hastalık, baş ağrısının kendisi. Bir de ikincil baş ağrıları var. Bunlarda da baş ağrısı başka bir hastalığın belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela sinizüte, gribe, göz tansiyonuna ve beyin tümörüne bağlı baş ağrısı olabiliyor. Birincil türde insanlar sıklıkla baş ağrısı çekerse sorun teşkil etmeye başlar. Çünkü ağrı kesici kullanımı artıyor ve buna bağımlı hale gelebiliyor."

Baş ağrısı için ağrı kesici ilaç almak yanlış değil

Dora, ağrı kesici kullanım oranıyla ilgili kesin bir bilgi olmadığını ancak sık kullanıldığını tahmin ettiklerini dile getirdi. Baş ağrısı için ağrı kesici ilaç almanın yanlış bir davranış olmadığının altını çizen Dora, şunları söyledi:

"Ama burada sınır çok önemli. Eğer ayda bir iki defa başınız ağrıyorsa ve ilaç kullanıyorsanız, hiçbir sorun yok ama ağrı kesici miktarı arttıkça bağımlılık potansiyeli de artıyor. Biz, haftada iki günden fazla ağrı kesici kullanılmamasını öneriyoruz. Baş ağrısının kendisi ölüme neden olmaz ama baş ağrısına sebep olan bir başka hastalık ölüme neden olabiliyor. Mesela beyin tümörü veya beyin kanamasına bağlı bir baş ağrısında ölüm olabiliyor."

PSİKOLOJİ İLE YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Baş ağrısının psikoloji ile çok yakın ilişkisi olduğuna işaret eden Dora, şöyle konuştu:

"Baş ağrısı kendiliğinden ya da telkinle geçer. Ağrı dediğimiz şey, psikoloji ile çok yakın ilişkili bir durum. İnsanlar ağrıyı telkinle azaltabilir ya da hissetmeyebilir. Mesela bunu savaşlarda da görebiliyoruz. Stres ve adrenalin ortamında asker vuruluyor ama farkına varmıyor ve savaşmaya devam ediyor. Yani içerisinde bulunduğu ortam ağrıyı hissetmesini engelliyor. Bunların tersi de olabiliyor. Depresyon veya kötü ruh halindeyken, en ufak ağrı bile insana dünyanın sonu gibi gelebiliyor. Sonuç olarak psikoloji, ağrıyı direkt etkileyebiliyor. Kendimize telkin ederek ağrıyı azaltabiliriz. Telkinle ağrı azalıyor ama ağrının altında başka bir neden varsa düzeltmek olmuyor."