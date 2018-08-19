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Bartın'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Bartın Kurucaşile'de, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Bartın'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Bartın Kurucaşile'de, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2018 Pazar 19:57
Bartın'da yolcu minibüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Bartın Kurucaşile'de, yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Kapısuyu mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazanın meydana geldiği dik yamaçtaki kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

"Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nusret Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Cide istikametine giden minibüsün, köylerinde bayramlaşmaya giden vatandaşları taşıdığını belirtti.

Kazanın oluşumunda ilk bakışta şoför hatası olabileceğinin değerlendirilebileceğini ifade eden Dirim, "Şu ana kadar tespit edilen 3 vefat, 19 yaralı var. Şu an arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çevrede ciddi arama çalışması yapılması gerekiyor çünkü araç çok hızlı bir şekilde yuvarlanmış. Çevreye dağılmış yaralı ve vefat eden vatandaşların olabileceği düşüncesiyle araştırma yapmak lazım." diye konuştu.

Vali Dirim, vatandaşların da olaya duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Herkes üzerine düşeni yapıp, bir an önce kurtarma işlemlerinin bitirilmesi için çalışıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Ogün Vural ve İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

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