Bartın'da minibüs şarampole devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 BHD 207 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle Kapısuyu mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öznur Gülçay (20), Recep Şahin (57) ve Güler Işık'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücünün de aralarında bulunduğu 19 kişi yaralandı.

Arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekiplerince bulundukları yerden halat yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bartın ve Cide devlet hastanelerine götürüldü.

Kazanın meydana geldiği dik yamaçtaki kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

