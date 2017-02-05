Barış Manço, Ölümünün 18. Yılında Anıldı

MANÇO'NUN KANLICA'DAKİ MEZARI BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENE, EŞİ, OĞLU VE YAKINLARI İLE ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 18. yılında mezarı başında anıldı.

Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığındaki törene, ünlü sanatçının eşi Lale Manço, oğlu Doğukan Manço ve yakınları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatlarının düzenlediği Barış Manço anma seferiyle Kanlıca'ya ve daha sonra belediyelerin otobüsleriyle mezarlığa gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Manço için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Leyla Manço da duygularını, "Hala ilk günkü gibi üzgünüz. Çok özlüyoruz" diyerek ifade etti.

Barış Manço, 31 Ocak 1999'da Moda'daki evinde kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde 1 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.