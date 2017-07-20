Barış Harekatı'nın Yıldönümü Dolayısıyla Mersin'de Tören Düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü, harekatta önemli bir yeri olan Mersin'de de törenle ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU İNANIROĞLU: "KIBRIS TÜRK HALKININ OLMAZSA OLMAZI, VARILACAK BİR ANLAŞMADA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİNİN DEVAMIDIR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü, harekatta önemli bir yeri olan Mersin'de de törenle ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Heyet Başkanı Erdoğan Balcılar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

İnanıroğlu, törendeki konuşmasında, Kıbrıs Türklerinin kendi devletlerinden silah zoruyla dışlanmasının ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının harekat sayesinde durdurulduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın yaşadığı zor günleri, ana vatan Türkiye'nin sıcak ilgisi ve garantörlük hakkını kullanmasıyla atlattığını belirten İnanıroğlu, şunları dile getirdi:

"Kıbrıs Türk tarafı, geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için güven içerisinde yaşayabileceğimiz, siyasi eşitliğe dayalı, iki kesim ve iki toplumlu federal bir çözüme ulaşılabilmesi için iyi niyetle görüşmelere devam etmektedir. Görüşmeler sürecinin son aşaması 28 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirildi. Ancak bu sürecin son aşaması, Kıbrıs Rum tarafının adada sıfır asker, sıfır garantörlük talebinde ısrar etmesi üzerine herhangi bir anlaşmaya varılamadan 7 Temmuz'da sona ermiştir. Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazı, varılacak bir anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinin devamıdır."

İnanıroğlu, Kıbrıs sorununa adil, kapsamlı ve sürdürebilir bir çözüm bulunabilmesi için Türkiye'nin her türlü katkıyı sağladığını, Kuzey Kıbrıs'ın da müzakere masasında üzerine düşeni her zaman yaptığını vurgulayarak, Rum kesiminin ise adadaki Türk askeri konusunda "sıfır asker, sıfır garanti" tutumunu ısrarla sürdürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türkleri için Türkiye'nin garantörlüğünün hayati önem taşıdığının altını çizen İnanıroğlu, şunları belirtti:

"Türk askerinin adadan çekilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün sona erdirilmesi kabul edilmezdir. Kıbrıs Türk halkı için hayati önem taşıyan tek garanti Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisidir. Bundan vazgeçilmesi mümkün değildir. 1974'teki Barış Harekatı'ndan bu yana 43 yıl geçti. Bu 43 yıl içerisinde hayat durmadı. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıslı Rumlar ve uluslararası camianın uyguladığı her türlü izolasyona rağmen ana vatan Türkiye'nin desteğiyle her alanda gelişmeye devam etmiştir. Ana vatan Türkiyemiz ne kadar güçlü olursa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de o kadar güçlü olur."

Konuşmaların ardından halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunduğu törende, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Törene, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, törenin ardından KKTC Mersin Başkonsolosluğu ve Mersin Deniz Ticaret Odası iş birliğinde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti eski başkanlarından Kurtar Çakın'ın Mersin Kültür Merkezi’ndeki "Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43. Yılında 43 Fotoğraf" isimli sergisinin açılışını yaptı.