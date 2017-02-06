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06 Şubat 2017 Pazartesi 11:43

Barbaros Şansal Hakkındaki İddianame Geri Gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, modacı Barbaros Şansal hakkında, &#34;halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek&#34; suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi.

Barbaros Şansal Hakkındaki İddianame Geri Gönderildi
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA, MODACI BARBAROS ŞANSAL HAKKINDA, "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK ETMEK" SUÇUNDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE HAZIRLANAN İDDİANAME, GÖNDERİLDİĞİ İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ TARAFINDAN İADE EDİLDİ

İstanbul, 6 Şubat 17 : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, modacı Barbaros Şansal hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iade edildi.
     
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Şansal hakkında başlatılan soruşturmadan sonra hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme, tutuklu şüpheli Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan, 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamenin, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle, kamu davası açma görevlerini düzenleyen, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesi kapsamında, basın savcılığına iadesine karar verdi.     

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nin iade gerekçesinde, şüphelinin Twitter'daki hesabından davaya konu iki paylaşımda bulunduğu ancak ikinci paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığını savunduğu hatırlatıldı.     
 
İade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görüldüğü, şüphelinin ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ''Bu halde Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırmanın, suçun sübutuna ilişkin mutlak delil niteliğinde bulunduğu'' kaydedildi.     

Yargılamanın konusunu sevk maddelerinin değil, iddianamedeki anlatımın oluşturduğu belirtilen iade gerekçesinde, şüphelinin ''Türk milletini alenen aşağılama'' suçuyla ilgili yapılan farklı bir soruşturmaya esas ifadelerinin de bu iddianamede yer aldığı, bu durumun yargılamanın konusunu oluşturan eylemlerin kapsamını belirlemede karışıklığa neden olacağı kanaatine varılarak, iddianamenin iadesine karar verildiği aktarıldı.     

Bu arada savcılığın, mahkemenin iade kararına itiraz edeceği öğrenildi.     

(AA/AK/GÜL)

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