Barbaros Şansal Tutuklandı



Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şansal mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklandıSosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi. Şansal, mahkemece tutuklandı.Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Barbaros Şansal ifadesinde, "Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.Mahkeme, Şansal’ın atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, sosyal medyada paylaştığı videolar somut delil olmakla, atılı suçun yasada öngörülen üst sınırı, şüpheli tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial nazara alınarak bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Şansal’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şansal, Silivri Cezaevi’ne gönderildi.Barbaros Şansal, dün akşam saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek İstanbul'a getirilmişti. Şansal'ın uçaktan inişi sırasında bir grup saldırıda bulunmuştu.Yılbaşı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC'den sınırdışı edilen, Türkiye'ye döndüğünde havalimanında bir grubun linç girişimine maruz kalan modacı Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.