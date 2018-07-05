Bankalar Türk Telekom'u almak için harekete geçti
Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, Ojer Telekomünikasyonun yüzde 55'lik hissesini ortak girişim şirketi aracılığıyla devralmak için başvuru yaptı.
Halka açık konumdaki Türk Telekom'un yüzde 55 hissesi Lübnanlı Ojer Telekomünikasyon'a, yüzde 25'i Hazine Müsteşarlığı'na, yüzde 6,68'i Varlık Fonu'na ait.
Şirket hissesinin yüzde 13 virgül 32'si ise borsada işlem görüyor.
Ojer Telekomünikasyon hisselerini teminat göstererek 4 milyar 750 dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.
Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, krediyi yeniden yapılandırma görüşmelerinde teminat gösterilen hisselere el koymayı değerlendiriyordu.
Rekabet Kurumu, bankaların, Türk Telekom hisselerini kuracakları bir ortak girişim şirketi aracılığıyla devralmak üzere başvurduğunu açıkladı.