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Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

KKTC VE 8 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 9 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI 

Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

KKTC VE 8 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 9 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI 

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:48
Balıkesir Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
KKTC VE 8 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 9 ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI 

Balıkesir, 5 Kasım 18 : Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 astsubay gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranan 49 kişi tespit edildi. 

Araştırmalarda haklarında adli işlem bulunmayan, 2\'si jandarma ve 11\'i Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 13 astsubayın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Şırnak ve KKTC\'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 

Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(AA/RU/ŞEB)
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