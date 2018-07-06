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Balıkesir Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu

Balıkesir merkezli 13 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerden 11'i tutuklandı.

Balıkesir Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu

Balıkesir merkezli 13 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerden 11'i tutuklandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 07:25
Balıkesir Merkezli FETÖ/PDY Operasyonu


Balıkesir merkezli 13 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan Sahil Güvenlik ile Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevli, biri açıkta 22 rütbeli askerden 11'i tutuklandı.
Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Ankara, Konya, Şırnak ve Gaziantep ile KKTC'de 27 Haziran'da başlatılan operasyonda gözaltına alınan 22 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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Son Güncelleme: 06.07.2018 10:28
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