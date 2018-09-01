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Balıkçılar dualarla ve törenlerle "ava" uğurlandı

İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için düzenlenen törenle halat çözüp denize açıldı. Kırklareli İğneada'da da balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende dua etti.

Balıkçılar dualarla ve törenlerle "ava" uğurlandı

İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için düzenlenen törenle halat çözüp denize açıldı. Kırklareli İğneada'da da balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende dua etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:40
Balıkçılar dualarla ve törenlerle "ava" uğurlandı

İzmir'de balıkçılar yeni av sezonu için düzenlenen törenle halat çözüp denize açıldı. Kırklareli İğneada'da da balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende dua etti.

Yarın başlayacak avlanma sezonu için hazırlıklarını tamamlayan tekneler, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle yeni sezon için yola çıktı.

"Sorunların çözümü için sektör paydaşları ile iş birliğinde öncü olacağız"

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, oda olarak su ürünleri ve balıkçılık sektörüne büyük önem verdiklerini, sektörün sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

"Balıkçılarımızın Tarım ve Orman Bakanlığı'mızdan sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerimizdeki balık stoklarının korunması adına daha önce 3-4 ışıkla gerçekleştirilen su ürünleri avcılığının tek ışığa düşürülmesi talebi vardı. Bu talebimizin üzerinden bir ay bile geçmeden bakanlığımızca uygun bulunduğunu ve sektöre tebliğ edildiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bakanımıza ve bürokratlara, sektörün taleplerine olan duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu ve diğer sorunların çözümü için sektör paydaşları ile iş birliğinde bizzat öncü olacağız." 

"Kaynakların doğru kullanımı çok önemli"

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Musa Bakan, su ürünlerinin insan için önemli bir gıda olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafi deniz konumuna sahiptir. Sadece dünyanın geleceği değil, ülkemizin geleceği de başta denizlerimiz olmak üzere su kaynaklarımızı nasıl kullanacağımıza bağlıdır. Kaynakların doğru kullanımı ancak iyi bir planlama ve doğru yönetim planları oluşturmakla mümkündür. Ülkemizde su ürünleri sektörü gerek istihdama olan katkısı gerekse yarattığı katma değer ile stratejik öneme sahiptir. Özellikle su ürünleri yetiştiriciliği dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla büyümektedir."

Balıkçıların 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlık

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yeni balık sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, sektörün taleplerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ilettiğini, sıkıntılarının çözüme yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Balıkçıların 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi sırasında üstlendiği rolü anımsatan Kaya, "Üç savaş gemisinin İzmir'e doğru hareket ettiği bilgisini aldık. İzmirli balıkçı kardeşlerimiz hiçbir tereddüde düşmeden Foça'dan İzmir'e doğru yaklaşmakta olan savaş gemilerinin önüne, o hain FETÖ'cülerin önüne dimdik dikildiniz. Ben o yüzden balıkçı kardeşlerimizin demokrasi kahramanlığı olan bu davranışları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da 2018-2019 balık sezonunun tüm sektöre hayırlı ve bol kazançlı olmasını temenni etti.

"Bölgesel balıkçılığa geçmemiz gerekiyor"

Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya ise sezonun hayırlı olmasını diledi.

"Eski balıkları yakalamak mümkün olmayabilir ama bugünü koruyabiliriz. Bütün balıkçıların istediği kota ve bölgesel balıkçılığa geçmemiz gerekiyor. Buna geçebilirsek balıkçılıkta sürdürebilirliği sağlayabiliriz."

Katılımcılar konuşmaların ardından kurdele keserek tekneleri ziyaret etti. Bu sırada bazı balıkçılar orkinosun iç piyasada da tüketilmesi için gerekli kotaların verilmesini talep etti.

Balıkçı tekneleri daha sonra siren çalarak mavi sulara açılmak üzere halat çözdü.

Karadenizli balıkçılar dualarla uğurlandı

Av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi Kırklareli İğneada Su Ürünleri Kooperatifi tarafından limanda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, bereketli bir sezon geçirilmesi için dua edildi.

Törende konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tüm balıkçıların bereketli bir sezon geçirmesi dileğinde bulundu.

Vali Bilgin, İğneada'da vatandaşların en büyük geçim kaynağının balıkçılık olduğunu belirtti.

Balıkçılığı önemsediklerini ifade eden Osman Bilgin, "Önemli bir balık varlığı var. Balıkçılar için sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Doğanın içerisinde daha güzel yaşamalıyız" dedi.

Vali Bilgin ve beraberindekiler ardından teknelere binerek denizde tur attı.

Teknenin dümenine geçen Vali Bilgin, "Vira Bismillah" diyerek tekneyi hareket ettirdi.

Tekirdağlı balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Tekirdağ'daki balıkçılar da denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2018-2019 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi balıkçı barınağında tören düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulundu.

Etkinliğe, Süleymanpaşa Belediye Başkan Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Hüseyin Direk, daire başkanları, balıkçı aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçılar denize açıldı.

Kumbağ Balıkçı Barınağı'ndan gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

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