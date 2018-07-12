Bal kovanlarının içinden çıkanlar şok ettti

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda bal kovanlarının içerisinde zulalanmış 6 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban Mahallesi'nde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, bal kovanları yüklü bir kamyonette arama yapıldı.



Aramada, kamyonetin kasa kısmında bulunan bal kovanları içerisine zulalanmış 6 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.