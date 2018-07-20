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Bakırköy'de fuar merkezinde yangın

İstanbul Bakırköy'de CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bakırköy'de fuar merkezinde yangın

İstanbul Bakırköy'de CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

20 Temmuz 2018 Cuma 08:19
Bakırköy'de fuar merkezinde yangın

Bakırköy'de fuar merkezinde yangın

İstanbul Bakırköy'de CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bakırköy'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın dolayısıyla atölye ve çevresini yoğun duman kapladı.

Alevlere ilk müdahaleyi yapan fuar çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son Güncelleme: 20.07.2018 08:21
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