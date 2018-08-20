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Bakan Varank’ın ilk yurt dışı ziyareti Arjantin’e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini G20 toplantıları çerçevesinde Arjantin'e gerçekleştirecek.

Bakan Varank’ın ilk yurt dışı ziyareti Arjantin’e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini G20 toplantıları çerçevesinde Arjantin'e gerçekleştirecek.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:34
Bakan Varank’ın ilk yurt dışı ziyareti Arjantin’e

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini G20 toplantıları çerçevesinde Arjantin'e gerçekleştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Bakan Mustafa Varank, davet üzerine Türkiye’yi temsilen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak için Arjantin'in Salta kentine gidecek.

Bayramın ikinci günü yurttan ayrılacak olan Bakan Varank, 23-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek toplantılarda mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Üye ülkelerden bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantının teması "Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme" olarak belirlendi. Bu kapsamda, e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve geleceğin işleri gibi konularda ülkelerin kendi uygulama ve değerlendirmeleri paylaşılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin söz konusu alanlarda hayata geçirdiği projeleri gündeme getirecek.

İkili görüşmelerde dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımı ve iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi de hedefleniyor.

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