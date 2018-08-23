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Bakan stada Atatürk isminin verilmesini istedi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan, ismi önce Ermenek'in AKP'li Belediye Başkanı Uğur Sözkesen tarafından "Ermenek Atatürk Stadyumu’’ olarak açıklanan ancak sonradan AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın adı verilen stadyum ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bakan stada Atatürk isminin verilmesini istedi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan, ismi önce Ermenek'in AKP'li Belediye Başkanı Uğur Sözkesen tarafından "Ermenek Atatürk Stadyumu’’ olarak açıklanan ancak sonradan AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın adı verilen stadyum ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:10
Bakan stada Atatürk isminin verilmesini istedi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan, ismi önce Ermenek'in AKP'li Belediye Başkanı Uğur Sözkesen tarafından "Ermenek Atatürk Stadyumu’’ olarak açıklanan ancak sonradan AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın adı verilen stadyum ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Konunun haber olması üzerine Elvan, Ermenek Belediye Başkanı Sözkesen'i arayarak stadın isminin Atatürk olmasının kendisini de onurlandıracağını söyledi.  Bunun üzerine bir açıklama yapan Sözkesen de, “Sayın Elvan’ın bilgisi dışında gelişen bu tartışmayı Sayın Elvan da haberlerden öğrenmiş ve kendisi bizi aramıştır. Elvan konunun bir tartışma meselesi olmasını istememiş ve stada ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin verilmesinin kendisini de onurlandıracağını dile getirmiştir” dedi.

3 TEMMUZ'DA ‘ATATÜRK' DEMİŞTİ

Karaman’ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan stadyumun ismi önce “Ermenek Atatürk Stadyumu'' olarak belirlendi ardından stada Ermenekli olan eski bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın adı verildi. Ermenek’in AKP’li Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, 3 Temmuz günü yaptığı açıklamada “Şehir stadyumunun inşaatının başlandığı ilk günden bu yana düşünülen isim Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezi'dir. Ermenek Atatürk Stadı 25 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanacak olup 25 Ağustos 2018 tarihinde de resmi açılışı yapılacaktır” dedi. Ancak bir ay sonra yayınlanan resmi açılış programında stadyumun adının “Lütfi Elvan Şehir Stadyumu'' olarak değiştiği görüldü.

BAKAN'IN HABERİ YOKTU

Atatürk isminin değiştirilip Lütfi Elvan yapılmasının gündeme gelmesinin ardından AKP'li Eski Bakan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Belediye Başkanı Uğur Sözkesen'i arayarak stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olmasının kendisini onurlandıracağını söyledi. Sözkesen, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Lüfti Elvan'ın isminin verilmesinden habersiz olduğunu ve kendilerini aradığını belirterek, “Stadyumumuzun ismine yönelik halkımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda ilçemizin evladı olan Sayın Lütfi Elvan’ın ismi ön plana çıkmıştır. Sayın Elvan’ın bilgisi dışında gelişen bu tartışmayı Sayın Elvan da haberlerden öğrenmiş ve kendisi bizi aramıştır. Sayın Genel Başkan Yardımcısı konunun bir tartışma meselesi olmasını istememiş ve stada ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin verilmesinin kendisini de onurlandıracağını dile getirmiştir. Atatürk, sadece bir kesimin değil hepimizin ortak değeridir. Bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmak da doğru değildir” dedi.

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