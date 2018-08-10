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Bakan Pakdemirli: Fındık üreticimizin zararı karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki yağışta 600-700 ton civarında fındığın zarar gördüğünü belirterek, zararın telafisi konusunda devletin her adımı atacağını söyledi

Bakan Pakdemirli: Fındık üreticimizin zararı karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki yağışta 600-700 ton civarında fındığın zarar gördüğünü belirterek, zararın telafisi konusunda devletin her adımı atacağını söyledi

10 Ağustos 2018 Cuma 11:13
Bakan Pakdemirli: Fındık üreticimizin zararı karşılanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu'daki yağışta 600-700 ton civarında fındığın zarar gördüğünü belirterek, zararın telafisi konusunda devletin her adımı atacağını söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fındık rekoltesi 200 bin ton civarında, yağış alan, özellikle felaketin yaşandığı Perşembe, İkizce, Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde normal şartlarda 72 bin ton rekolte bekleniyordu. Çıkacak rekoltenin üçte biri bu yağış alan bölgedeydi. Bakanlık yetkililerimiz çok hızlı şekilde 950 çifti ile görüştü. Görüşmelerimizin sonunda muhtemel zararın 600-700 ton civarında olabileceği tespit edildi. Çıkacak zarar neyse bunun telafisi yönünde gereken her adım atılacaktır. Üreticilerimizin ezilmemesi anlamında devlet şefkatli kollarını uzatacak ve ne gerekiyorsa yapacaktır. Orada herkes müsterih olsun." dedi. 

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Son Güncelleme: 10.08.2018 11:15
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