Bakan Çelik'ten kızdıran AB raporu!

Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna tepki

AB Bakanı Çelik, AB raporuna ilişkin "Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz." dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, AB Komisyonunca hazırlanan Türkiye Raporu’na tepki göstererek "Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz." dedi.



Çelik, "FETÖ'den masum bir sivil toplum örgütüymüş gibi bir retorik kullanılmasını son derece yanlış buluyoruz." şeklinde konuştu.