Bakan Çavuşoğlu: Umutluyduk Hayal Kırıklığına Uğradık



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili, "Kıbrıs sorununun çözümünde umutluyduk, hayal kırıklığına uğradık" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dönem Başkanı Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile ortak basın toplantısı düzenledi.Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden samimiyet beklentisi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi :” Estonya AB Dönem Başkanlığını yürütüyor, Türkiye-AB ilişkilerini, Avrupa’yı, Irak, Suriye, Libya gibi hepimizi yakından ilgilendiren bölgesel konuları değerlendirme fırsatı bulduk. Göç anlaşması, Türkiye’deki göçmenlerin durumu birlikte ne yapabiliriz ? Estonya’yı çok faal başlayan Dönem Başkanlığı için tebrik ediyorum. Önümüzdeki 6 ay içerisinde düzenleyecekleri faaliyetlere katılmaya gayret göstereceğiz. Türkiye AB ilişkileri özellikle son 1 yıldır kolay bir süreçten geçmiyor, sebeplerini sizler de biliyorsunuz. AB Bakanımız Ömer Çelik bugün Brüksel’de. 25’inde Brüksel’de gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı’na AB Bakanımızla birlikte katılacağız. Önümüzdeki süreçte AB ile olan ilişkilerimiz daha iyiye götürme gayretimiz var fakat bununda samimi bir şekilde karşılık bulması lazım. Kıbrıs Sorunu her zaman önümüzde bir engeldi. Fakat Kıbrıs Sorununun çözümümü kimin istediği kimin istemediği net bir şekilde ortaya çıktı. BM Genel Sekreteri de, Avrupa Birliği de bunu net bir şekilde gördü. AB ülkelerinin de Kıbrıs Sorununun arkasına sığınmaması gerekiyor artık. Referandumdan sonra sözünü tutmadı AB. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin üzerindeki ambargoların bir an önce kalkması lazım. İnsani değil, bir tarafı hak etmediği şekilde üye yapıyorsunuz diğer tarafı baskı altında tutuyorsunuz, insani olmayan yaptırımlar uyguluyorsunuz. Önümüzdeki süreçte biz sadece Kıbrıs konusu değil, diğer konularda da AB ile işbirliğimizi sürdürmek isteriz. Avrupa Birliğinden de samimiyet bekliyoruz. Estonya başından beri Türkiye’nin AB üyeliğini desteklemiştir, her zaman yapıcı eleştirilerde bulunmuştur, Türkiye’nin AB için önemini de vurgulamıştır. ”AB Dönem Başkanı Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Türkiye, Estonya ilişkilerinin mükemmel olduğuna dikkat çekti. Bakan Mikser, ” Darbe girişiminin yıldönümünden 1 kaç gün sonraya denk geldi ziyaretim bu vesileyle darbe girişimini tekrar çok güçlü bir şekilde kınadığımızı vurgulamak isterim. Terörle mücadele konusunda işbirliği içerisindeyiz. Estonya Türkiye ilişkilerine gelecek olursak ikili ilişkilerimiz mükemmel. Küresel zorlukları ele almakta aynı zamanda güvenlikle ilgili sorunları ele almakta beraber çalışıyoruz. İki ülke arasında gerçekleşen ziyaretlere baktığımızda oldukça yoğun bir takvim olduğunu görüyoruz, ziyaretlerin devam edeceğini de düşünüyoruz. Ticari ilişkiler daha da geliştirilebilir, Türkiye’den iki tane feribot satın aldı Estonya. 1 Temmuz itibariyle Estonya AB Dönem Başkanlığını üstlendi. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Türkiye AB ilişkilerini de ele aldık. Türkiye Avrupa ilişkileri bağlamında , Türkiye aday ülke, aynı zamanda birçok politika alanında da ortağımız. Mülteci konusunu ele aldık, dünyanın karmaşık ve zor krizlerinin yaşandığı yakın bölgelerden gelen 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye’yi de tebrik etmek isterim. Estonya olarak AB’nin genişlemesini destekleyen bir ülkeyiz, AB’nin kendi iç birtakım sorunlarını da çözmesi gerek bunu da beraber yapacağız. Ortak hedefe doğru yürürken, ortak hedef en hızlı şekilde Türkiye’nin aday ülke statüsünden üye statüsüne geçmesi “diye konuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ” Cumhurbaşkanı Erdoğan 23- 24 Temmuz’ da Körfez ülkelerine bir ziyareti söz konusu, bu ziyaret Katar Krizi’nin çözümüne nasıl katkı sağlayacak ?” sorusunu şöyle yanıtladı: ” Daha öncede Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeyi ziyaret etmek istediğini söylemiştik, takvim belli oldu. Ziyaretin amacı istemediğimiz bizi üzen krizin çözümüne katkı sağlamaktır. Bugüne kadar arabuluculuk yapmaya çalışan başta Kuveyt olmak üzere çaba sarf eden ülke ve kişilere de ciddi destek verdik. Türkiye olarak düşüncelerimizi burada çok açık ve net bir şekilde paylaşırken, sorunun da diyalog ve kardeşlik hukuku içerisinde çözülmesi gerektiğini ve bu konuda da özellikle Suudi Arabistan Kralı Selman’ın önemli rol oynayabileceğini vurgulamıştık. Umarım bu ziyaret bu krizin çözülmesine vesile olur.”AB Dönem Başkanı Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser’in ” Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Akdeniz’de doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığı yönünde haberler var, Estonya’nın AB’nin Dönem Başkanı olarak bu tür provokatif davranışlara karşı bir çağrısı olur mu ? ” sorusuna yanıtı şu şekilde:” Estonya Dönem Başkanlığı sırasında oldukça yapıcı bir şekilde çalışmayı istiyor, AB’nin tek bir sesle konuşmasını sağlamak için çalışmalarını yürütecektir. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu veya Katılım Müzakereleri bağlamında ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecektir. Bazı üye devletler açısından sıkıntılar ve zorluklar var, özellikle bazı fasılların açılıp kapatılması konusunda 28 ülkenin almış olduğu ortak bir karar var. Yapıcı olmayan adımlar atılırsa bizde elimizden geleni yaparak bu konulara çözüm bulmaya çalışacağız. Uluslararası camia ve hepimiz bu sefer Kıbrıs Sorununun çözümü konusunda çok umutluyduk. Hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Oldukça hüsran oldu ama bu demek değildir ki , bunun çözümü konusunda çalışmayı bırakacağız. Kıbrıs Sorununun çözümü konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”