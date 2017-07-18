Bahis Çetesinin Hesabında 66 Milyon Liralık Para Trafiği

İNTERNETTEN ULUSLARARASI YASA DIŞI BAHİS, KUMAR OYNATTIĞI İDDİASIYLA ÖRGÜT ELEBAŞISI VEYSEL ŞAHİN'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

AĞAÇTAN DÜŞEN BABASINI TEDAVİ ETTİRMEK İÇİN KKTC'DEN ÖZEL UÇAKLA GELDİĞİ SİVAS'TA YAKALANAN ŞÜPHELİ ŞAHİN'İN İSE SEGBİS ARACILIĞIYLA İFADESİ ALINDI

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPILAN İLK İNCELEMELERE GÖRE, ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA 66 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

ŞÜPHELİ ŞAHİN: "AYLIK GELİRİM 200 BİN DOLAR. SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM. PASAPORTUMA EL KONULDU. İŞ ADAMIYIM, YURTDIŞINA SEYAHAT ETMEM LAZIM, MAĞDURUM"

Türkiye’de Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden uluslararası yasa dışı bahis, kumar oynattığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı olduğu belirlenen Veysel Şahin'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet üzerinden uluslararası yasadışı bahis, kumar oynattığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan tahkikat tüm hızıyla sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda, aralarında örgüt elebaşısı olduğu belirlenen Veysel Şahin Sivas'ta, diğer şüpheliler İstanbul'da yakalandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık 26 şüphelinin ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından tutuklanması talep etti. Savcılık, Sivas'ta yakalanan şüpheli Veysel Şahin'in ise '' suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' ve ''futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet'' suçundan tutuklanmasını istedi.

Savcılığın sevk yazısında, soruşturma kapsamında şu an 43 şüpheli hakkında işlemlerin devam ettiği belirtilirken, firari şüphelilerinden birinin yurtdışına çıkarken yakalanıp tutuklandığı kaydedildi.

540 BİN LİRASI BLOKE EDİLEBİLDİ

Alınan ifade ve yeni deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 5 harddisk, 60 adet telefon, 68 SIM kartı, 16 bilgisayar ve 9 bin 500 lira nakit para, 357 adet banka kartı ele geçirildi.

Sevk yazısında, ''Emniyetin şu ana kadar yaptığı tespitlerde şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak hesaplarında 66 milyon 827 bin lira gelen, 66 milyon 285 bin 958 lira giden para hareketi bulunduğu belirlenmiştir. Bu paranın 540 bin 972 lirasına ancak bloke konulabilmiştir.'' denildi.

Sevk yazısında şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynatma sistemleri de şu şekilde anlatıldı:

''Yabancı bahis sitesi sahibi olan kişilerle örgüt yöneticileri bağlantı kurarak ilk önce finans paneli denilen panele erişim izni alırlar.

Türkiye'deki yöneticiler bu erişim hakkını aldıktan sonra hiçbir maddi teminat yatırmadan ve yasal bir sözleşme yapmadan sisteme müdahale etmeyle ulusal bazda kumar oynama yetkisine kavuşurlar. Yetkiyi alan örgüt yöneticileri banka hesaplarını kendileri veya üçüncü şahıslar vasıtasıyla temin ederler. Daha sonra o banka hesapları sisteme entegre edilir. Sistemde küçük paralarla deneme yapıldıktan sonra örgüt üyeleri görevlendirilerek, banka hesapları artırılır.''

AYLIK GELİRİ 200 BİN DOLAR

Sisteme üyelik ve para akışına ilişkin detaylı bilgilerin verildiği sevk yazısında, tespit edildiği kadarıyla yabancı menşeili bahis sitelerinin isimleri şu şekilde sıralandı; ''1xbet, Fortizsbet, Betvigobet, Marimbet, Erabet, Kolonybet, Jollybet, Astecbet, Adminka, Betfigo, Betpass, Resbet, Mrbahis, Carnaval, Redobet, Betbizz.''

Savcılığın talebini değerlendiren Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği 24 şüphelinin ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet'' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Ağaçtan düşen babasını tedavi ettirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden özel uçakla geldiği Sivas'ta yakalanan şüpheli Veysel Şahin'in ise SEGBİS aracılığyla Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince ifadesi alındı.

Şahin, hakimlik ifadesinde, aylık gelirinin 200 bin dolar olduğunu beyan ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Şahin ifadesinde ''Babamın rahatsızlığı sebebiyle Türkiye'ye geldim. Babamı İstanbul'a götürecektim. Pasaportuma el konuldu. İş adamıyım. Yurtdışına seyahat etmem lazım, mağdurum'' dedi.

Hakimlik, mevcut delil durumu, delillerin henüz tam toplanmamış olması, kaçma şüphesi, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz olacağını dikkate alarak, şüpheli Şahin'in tutuklanmasına karar verdi.



