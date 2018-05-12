Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap gündemimizde af yok!

Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' önerisine ilişkin, "Teröristlere af gündemimizde yok" dedi.

Bir dizi açılış için Erzincan'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı af önerisine ilişkin 'Bizim gündemimizde af yok' dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

'GÜNDEMİMİZDE TERÖRİSTLERE ASLA VE ASLA AF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir'

BAHÇELİ AF ÖNERİNDE BULUNMUŞTU

Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şunları ifade etmişti: 'Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK'lı alçaklar, FETÖ'cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır.'