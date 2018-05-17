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Bahçeli'nin açıklamasından sonra cezaevlerinde ne oldu?

Gazeteci Sevilay Yılman, MHP lideri Bahçeli'nin isyan uyarısı ardından yargıdan kendisine ulaşan bir ismin cezaevlerinde büyük bir gerginlik yaşandığını söylediğini aktardı.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra cezaevlerinde ne oldu?

Gazeteci Sevilay Yılman, MHP lideri Bahçeli'nin isyan uyarısı ardından yargıdan kendisine ulaşan bir ismin cezaevlerinde büyük bir gerginlik yaşandığını söylediğini aktardı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 20:16
Bahçeli'nin açıklamasından sonra cezaevlerinde ne oldu?

Bahçeli'nin açıklamasından sonra cezaevlerinde ne oldu?

Gazeteci Sevilay Yılman, MHP lideri Bahçeli'nin isyan uyarısı ardından yargıdan kendisine ulaşan bir ismin cezaevlerinde büyük bir gerginlik yaşandığını söylediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği af önerisini yineledi. 

Açıklamalarını bir adım öne taşıyan Bahçeli, cezaevlerinde isyan başlayabileceğini söyleyerek 'Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur?' diye sordu.

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Bahçeli'nin bu çıkışı ardından Habertürk yazarı Sevilay Yılman, kendisine ulaşan yargıdan bir ismin önemli bir uyarıda bulunduğunu yazdı. Yılman, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Az önce bu yorumum üzerine yargıdan önemli bir isim aradı ve çok ciddi bir uyarıda bulundu. Bahçeli'nin bu açıklamasının isyana teşvik manasına geldiğini ve bu açıklama nedeniyle isyan çıkacak korkusu ile şu anda cezaevlerinde büyük bir gerginlik yaşandığını söyledi. 

Yılman'ın paylaşımları şöyle:
 

SEVİLAY YILMAN@sevilayyaziyor

Bahçeli’nin bu ısrarının nedenini anlamak için pazartesi yazdıklarımı okumanızı salık veririm.İttifak ortağının bu affı çıkarmayacağını bile bile meseleyi gündeme getirmesinin tek nedeni “Kader Mahkumları” dediklerinin gözünde kahramanlaşıp onların oyunu alabilmek! https://twitter.com/bbcturkce/status/997031979605544962 …

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SEVİLAY YILMAN@sevilayyaziyor

Az önce bu yorumum üzerine yargıdan önemli bi isim http://xn--arad-oza.Vearadı.Ve  çok ciddi bir uyarıda bulundu.Bahçeli’nin bu açıklamasının isyana teşvik manasına geldiğini ve bu açıklama nedeniyle isyan çıkacak korkusu ile şu anda cezaevlerinde büyük bir gerginlik yaşandığını söyledi https://twitter.com/sevilayyaziyor/status/997037745586475009 …

Anahtar Kelimeler:
BahçeliAfAçıklaması
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