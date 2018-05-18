Bahçeli: Kudüs düşerse Ankara kaybeder

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki Kudüs mitinginde konuştu. Bahçeli, "Zulüm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır. Zulme seyirci olmayacağız. Kudüs düşerse tarih düşer" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da düzenlenen Kudüs mitinginde konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Gazze'deki masumlar için ayaktayız. Tarihi Türk ve İslam şehirlerini, buralarda nefes alan kardeşlerimizi en halisane duygularımla kucaklıyorum. Bilsinler ki yalnız değiller, çaresiz değiller, sahipsiz değiller. Kudüs eziyet ve işkence altında batılın kapanıdır. Kudüs'te haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik hakimdir. Zulüm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır. Zulme seyirci olmayacağız. Dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezip geçeceğiz. İsrail'in başkenti demekle bu tartı bu sikleti çekmez. ABD yangına körükle gitmiştir. ABD Başkanı bu hakkı nereden almıştır.





Tüm dünyanın gözü Kudüs'e sabitlenmiştir. Bölge adeta barut fıçısı gibidir. Bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinden olan kimse bahsetmeyecektir. Kudüs bizzat kriz havarisi Trump tarafından dinamitlenmiştir. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun ihlalidir. 14 Mayıs insanlık tarihinin utanç sayfasıdır. ABD Filistin davasında adil ve tarafsız arabulucu sıfatını tamamen kaybetmiştir. 1967'de Filistinlilerin elinden zorla alınan Doğu Kudüs bugün perişan haldedir. İsrail masumlara ateş ve ölüm olup yağmıştır. Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 3 aylık Leyla bebek kardeşlerimiz hedef alındı. Gazze'de dram vardır, acı vardır. İsrail bebek katilidir. Gazze'de insanlık sucu işlenmiştir. Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların bedelini ödeyecektir.İnsanlık derin ve kahredici sükut içindedir. Birleşmiş Milletler üç maymunu oynamaktadır. Nerede insanlık, nerede medeniyet? Malum İslam ülkeleri kaçak güreşiyor İsrail ve ABD'yi ağzına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yuh olsun. Türkiye yanlışa yanlış zalime zalim diyecek kutlu bir cesaret ve dirayettedir. İsrail teröristtir, canidir.Kudüs aynı zamanda üç semavi dinin buluşma noktasıdır. Biz vicdanımızın çığlığına, inançlarımızın buyruklarına kulak verip temkinli ve tedbirli davranmalıyız. Biz insafımızı kaybetmedik. Karamsar olmayın, yılgınlık göstermeyin. Kudüs de İslam'dan ayrılamaz.. Ateşle su, hakla batıl arasında tarafız, tavırlıyız. Manen intifadayız. Kudüs namustur. Bu namusa el atan siyonizmin tetikçileri kaybetmeye mahkumdur. Kudüs'ü bir asır önce bırakmak zorunda kalmıştık. Ancak bu kez kaderine terk etmeyeceğiz, terk etmemeliyiz. Zorlayacağız, zora dayanacağız. Haklı davamızdan tek bir adım geri adım atmayacağız. Kudüs düşerse Ankara kaybeder, İstanbul kavrulur.