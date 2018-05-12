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Bahçeli'den cezaevinde bulunan ülkücülere af mesajı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kader kurbanlarını afla taltif etmek neden akla gelmez. Kader kurbanı, mağdurları lehine düzenleme yapılmalı" ifadesini kullandı.

Bahçeli'den cezaevinde bulunan ülkücülere af mesajı!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kader kurbanlarını afla taltif etmek neden akla gelmez. Kader kurbanı, mağdurları lehine düzenleme yapılmalı" ifadesini kullandı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:38
Bahçeli'den cezaevinde bulunan ülkücülere af mesajı!

Devlet Bahçeli'den af önerisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kader kurbanlarını afla taltif etmek neden akla gelmez. Kader kurbanı, mağdurları lehine düzenleme yapılmalı" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyahesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran,zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?' ifadesini kullandı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanıadayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bahçeli şunları kaydetti:

'Yusuf Has Hacib şöyle seslenir: “Seçkin ve ender olan değerlidir, onu gerçekleştirmek kolay değildir. Kötülük ucuzdur ve onu yapacak çok ve boldur.” Cumhur İttifakı mümtaz olanı, münasip olanı, müstesna olanı Allah'ın izniyle yerine getirecektir.'

'Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı herkesin bildiği ve gördüğü gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.'

'Ismarlama ve icazetli Cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başladı. Muhtemel adayların kesin listesi 13 Mayıs'ta netleşecektir. CHP'nin hem milletvekili pazarı kurup hem de imza kampanyasında aktif rol oynaması uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir çarpıklık olarak anılacaktır'

'İP'inden Perinçekgillere kadar imzayı toplayan topladı,parsayı kapan kaptı. CHP hışımla,hınçla,hırsla hem vekillerini hem de imzalarını kullanıma açtı. Kayış tam koptu. Ana muhalefet bilye dağıttı. Şemsiyesi altına topladıklarıyla dağılmanın,dağınıklığın markası oldu. Yazık etti!'

'PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Vatan hainlerinin, Ülkücü katillerinin Cumhurbaşkanı adayı olması bile demokrasi tarihimize, milli ruh ve ahlaka kategorik bir darbe olarak akıllara kazındı. Millet bu gelişmeleri elbette kaydına aldı.'

'FETÖ ve PKK faaldir! Öyle ki, tescilli ve sabıkalı PKK'lı Demirtaş'ın serbest kalması için yoğun bir kampanya söz konusudur.Yusuf Has Hacib der ki: “Ev almak istersen komşusunu sor, yer almak istersen suyunu sor.” Cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için kimlere sorulduğu ise ortadadır.'

'HDP imza toplamaya gerek duymadı, çünkü TBMM'de grubu vardır. Diğerleri ise CHP ve FETÖ'nün çağrı ve çabalarıyla imzalarına kavuştu. Yani 100 bin imzayı toplayan adayım diye sahneye çıktı. Millet ittifakıymış, bunlardan çıksa çıksa ihtilaf ve ihanet çıkacaktır.'

'Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?'

'Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?'

'Hain el üstünde, vatan ve millete sadakat duyanlar geri planda! Böyle bir yanlış sürdürülebilir mi? Peki, teröristler için methiye düzenler, PKK/FETÖ müdafaası yapanlar kader kurbanlarına ne diyecekler? Onların yüzlerine nasıl bakacaklar?'

'Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran,zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?'

'PKK'lı alçaklar, FETÖ'cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır.'

'PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar.'

'Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun…'

'Yusuf Has Hacib isabetle söylemiş: “Sözünü düşünerek söyleyen üzülmez, gününü boşa geçirmeyen pişman olmaz.” Sabahlara kadar düşündük, sonunda söyledik, sabırla duruş gösterip sonuç itibariyle dileğimizi paylaştık…'

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MHPBahçeliülkücüMahkumAfÖNERİSİ
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