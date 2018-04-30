MHP Lideri Bahçeli'den Abdullah Gül açıklması

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmayacağına yönelik açıklamalarına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün açıklamaları ile ilgili, “Türkiye'yi bir kaosa, kargaşaya, krize sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum. Kardeşlik adı konmadan geldi. Keşke kardeşlik sözlerini arasına katarak açıklamasını yapmış olsaydı daha anlamlı olurdu. Ama bu anlama gelen cümleleri var” ifadelerini kullandı.



İYİ Parti'ye CHP'den geçen 15 milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Vekillerimiz isterlerse geri dönerler” sözlerine ilişkin de Bahçeli, “Yapmış olduğu bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekili kendi öz partisi, yani CHP'nin oylarıyla Meclise gelmiş olan vekillerin yuvalarına dönmelerinde yarar var. Abidik gubidik işlerden vazgeçmek lazım” şeklinde konuştu.