Bahçeli'den ABD'nin yaptırım tehdidine tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter üzerinden Amerika'nın yaptırım tehdidiyle ilgili çok sert açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli, "şantaja boyun eğmeyiz" dedi.

Bahçeli ''ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir'' dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'deki tutukluluğu ev hapsine çevrilen rahipBrunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıklamasına tepki gösterdi.



Devlet Bahçeli'nin twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:



Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım. “Ekmek-Tuz Hakkı” Türk kültürünün müşfik bir mükâfatıdır. İnsanidir, vicdanidir, ahlakidir, İslamidir. Ayrıca barış ve kardeşliğin mahsulüdür. Bu hakkı bilmeyenler, bu hakkı tanımayanlar Türk milletine aba altından sopa göstermeye kalkışırlarsa en başta kendileri kaybedecektir.



'BU ÜSLUP KÜSTAHÇA DEĞİL MİDİR?'



On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?



'ŞANTAJA BOYUN EĞMEYİZ'



Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…