Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102538
ALTIN
183.869
DOLAR
4.4378
STERLİN
5.9918
EURO
5.2404
Kardeşini bıçakladı
KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Geri adım!
GERİ ADIM!
banner256
Flaş Haber
Kardeşini bıçakladı
Kapat

Bahçeli "af" talebinin gerekçesini açıkladı!

MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde ortaya attığı af talebinin nedenini açıkladı. Bahçeli, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın. Türkiye biraz rahatlasın rehabilite olsun. FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor" dedi.

Bahçeli "af" talebinin gerekçesini açıkladı!

MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde ortaya attığı af talebinin nedenini açıkladı. Bahçeli, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın. Türkiye biraz rahatlasın rehabilite olsun. FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor" dedi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 12:19
Bahçeli "af" talebinin gerekçesini açıkladı!

Devlet Bahçeli "af" talebinin gerekçesini açıkladı!

MHP Lideri Bahçeli, geçtiğimiz günlerde ortaya attığı af talebinin nedenini açıkladı. Bahçeli, "Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın. Türkiye biraz rahatlasın rehabilite olsun. FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, af konusundaki açıklamalarına bugün de devam etti. Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında neden af istediğini şöyle anlattı: Cezaevlerinde yaklaşık 235 bin hükümlü ve tutuklu var. Bunların belli bir oranı PKK ve FETÖ'den. Ama diğer kalanları adi suçlu ve kader kurbanı dediğimiz suçlardan içerde. Bunların içinde af kapsamına giremeyecek suçu olan canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç suçlu. Ve, cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır.

TERÖRİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR ZEMİN

Bana gelen bilgiye göre aynı yatakta 3 vardiya uyuyorlar. Yani aynı yatakta 3 kişi 8'er saat sırayla uyuyorlar. Böyle bir ortam terörizm için çok önemli bir zemindir. Kullanılacak, istismar edilecek bir zemindir. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur.

SEÇİME BİR HAFTA KALA CEZEVLERİNDE İSYAN BAŞLATIRLARSA NE OLUR?

Yoksa biz durup dururken şunu şöyle şöyle yapın demiyoruz. 235 bin kişinin içinde belli oranda bu insanlar var ve bunlar yavaş yavaş PKK ve FETÖ'nün tesiri altında kalarak birtakım organizasyonların kurbanı haline getirilirlerse kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün kurbanı, PKK'nın kurbanı haline gelir ise, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur? Korkunç bir tablo.

Diğer ülkelerde de benzerleri yaşandı, Türkiye'de de geçmişte benzerleri yaşandı. Ranzalar, yatakhaneler yakıldı, gardiyanlar rehin alındı, ufak tefek suçu olanlar öldürüldü, topluma başka türlü mesajlar verilmek için onlar işkence görür, eziyet eder.

banner277
Cezaevi hayatı ve onun psikolojisi çok farklıdır. Bunu iyi düşünmek lazım. Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu bu.

TÜRKİYE RAHATLASIN

Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun.

FETÖ, PKK KOĞUŞLARA AJAN GÖNDERİYOR

FETÖ ve PKK ile mücadelede de kesinlik kazanalım. Bu teröristleri 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor.

AFRİN'DE ATILAN BOMBALARDAN DAHA TEHLİKELİ

Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır. Bunlara dikkat etmek lazım. Biz tartışalım diyoruz… (Koalisyon hükümeti döneminde yaşadığımız olaylar var. İstanbul'da Ankara'da, Uşak'ta cezaevlerinde yaşananlar var. 5 önemli STK mitingler düzenler, görüşmeler yaparken, kimisi rahmetli Ecevit'in kapısının önünde daktilo fırlatırken arkasından da bunlar oldu) 

Anahtar Kelimeler:
MHPBahçeliAfGündemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de Aşırı İklim Olayı Sayısı Üst Seviyeye Çıktı
Türkiye'de Aşırı İklim Olayı Sayısı Üst Seviyeye Çıktı
Çavuşoğlu'ndan Gazze İçin Telefon Diplomasisi
Çavuşoğlu'ndan Gazze İçin Telefon Diplomasisi
Emekliye müjde üstüne müjde!
Emekliye müjde üstüne müjde!
101 subay hakkında gözaltı kararı
101 subay hakkında gözaltı kararı
Erdoğan: “BM, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir”
Erdoğan: “BM, bütün bu olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir”
İlk sinyal geldi! O kararın ardından aramalar patladı!
İlk sinyal geldi! O kararın ardından aramalar patladı!
İstanbul'un göbeğinde görenler şaşırdı!
İstanbul'un göbeğinde görenler şaşırdı!
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...
Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu ticareti'nden hapis cezası verildi...
Tosic Çin yolcusu...
Tosic Çin yolcusu...
Kaybedersem Kılıçdaroğlu'na rakip olmam!
Kaybedersem Kılıçdaroğlu'na rakip olmam!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim