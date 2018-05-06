Aziz Yıldırım'ın son bombası!

Aziz Yıldırım, yeniden Başkan seçilmesi halinde Belçika futboluna yön veren tecrübeli antrenörü altyapının başına geçirecek. Buradan yeni yıldızların A Takım’a kazandırılması bekleniyor.

Bugüne kadar altyapısından istediği verimi alamayan Fenerbahçe’de sistem değişiyor. Aziz Yıldırım, yeniden Başkan seçilmesi halinde yol haritasını çizdi.

Belçika futboluna yön veren isimlerden olan 58 yaşındaki antrenör Chris van Puyvelde, Sarı-Lacivertliler’in teklifine olumlu yanıt verdi. Tecrübeli futbol adamı, Dünya Kupası’ndan sonra Fenerbahçe altyapısının başına geçirilecek. Genç futbolcular üzerine kurduğu sistemle dikkat çeken Puyvelde, yeni yıldızlar çıkarmaya çalışacak.

GELEN TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Çin ve Rusya’nın yanı sıra 4-5 ülkeden daha teklif alan Belçikalı, bunların hepsini Kanarya için geri çevirdi. Fransızca, İngilizce, Almanca ve İspanyolca konuşabilen Puyvelde, mevcut gençler haricinde Türkiye’de ve yurt dışında da tarama yapacak. Spor ve kalite yönetiminde eğitim alan Puyvelde, bazı üniversitelerde de ders verdi. Profesör lakaplı futbol adamı, Belçika Futbol Federasyonu’nda direktörlük yapıyor. Bugünkü genç kadronun mimarlarından biri.

TOPLANTILARA DA KATILACAK

58 yaşındaki antrenörün zaman zaman Fenerbahçe A Takım toplantılarına da katılabileceği öğrenildi. Derin bir futbol bilgisine sahip olan Puyvelde’den Başkan Aziz Yıldırım’ın beklentileri çok yüksek. UEFA’yla yıllardır mali sıkıntılar yaşayan Sarı Kanarya, bu sayede biraz da nefes almak istiyor. Bundan önceki dönemde Fenerbahçe’nin gençleriyle ilgili ortaya alkol ve sigara fotoğrafları çıkmıştı. Belçikalı antrenör, buradaki disiplin sıkıntısını da çözecek ve herkes tamamen futbola konsantre olacak.