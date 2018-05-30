Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104824
ALTIN
186.447
DOLAR
4.4681
STERLİN
5.9307
EURO
5.1895
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Evrak sahteleme suçundan bir kişi tutuklandı
EVRAK SAHTELEME SUÇUNDAN BİR KİŞİ...
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
banner282

Aziz Yıldırım'a 'Erdoğan' sorusu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi destekliyor mu?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Aziz Yıldırım'a 'Erdoğan' sorusu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi destekliyor mu?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:25
Aziz Yıldırım'a 'Erdoğan' sorusu

Aziz Yıldırım'a 'Erdoğan' sorusu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi destekliyor mu?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.  Aziz Yıldırım, 'CumhurbaşkanıErdoğan sizi destekliyor mu?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.

6 aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmediğini ifade eden Yıldırım, 'Ben 20 senelik başkanlık sürecimde siyasi bir konumu kulübe taşımadım. her şeyi kendim yaptım. Bu konuda kmseyle muhattap olmadım. Bu dönem de öyle. Tamamen uzak duruyorum.' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Yıldırım, darbe girişiminin sabah karşı yapılması durumunda başarılı olabileceğini söyledi. Yıldırım, 'Erken yapmalarından dolayı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik vasfından dolayı da insanlar sokaklara döküldü' dedi. 

banner277

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı
Başbakan Yıldırım, Afrin kahramanlarıyla iftar yaptı
Kars'lılar istanbul'da iftar'da buluştular
Kars'lılar istanbul'da iftar'da buluştular
Harmancı, Bes’i Ziyaret Etti
Harmancı, Bes’i Ziyaret Etti
Ufak Tefek Cinayetler'in Başarılı Oyuncusu Diziye Veda Etti
Ufak Tefek Cinayetler'in Başarılı Oyuncusu Diziye Veda Etti
İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk kontrol uçuşu yapıldı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk kontrol uçuşu yapıldı
F-35'lerin ilk teslimatı planlandığı şekilde 21 Haziran'da yapılacak
F-35'lerin ilk teslimatı planlandığı şekilde 21 Haziran'da yapılacak
Operasyondaki askerlere saldırı: 1 şehit
Operasyondaki askerlere saldırı: 1 şehit
Sahura kadar 2,5 litre su tüketimi şart...
Sahura kadar 2,5 litre su tüketimi şart...
FETÖ'nün KKTC Yapılanması İzmir'e Bağlıymış
FETÖ'nün KKTC Yapılanması İzmir'e Bağlıymış
Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu
Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim