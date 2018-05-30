Aziz Yıldırım'a 'Erdoğan' sorusu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi destekliyor mu?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Aziz Yıldırım, 'CumhurbaşkanıErdoğan sizi destekliyor mu?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi.



6 aydır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmediğini ifade eden Yıldırım, 'Ben 20 senelik başkanlık sürecimde siyasi bir konumu kulübe taşımadım. her şeyi kendim yaptım. Bu konuda kmseyle muhattap olmadım. Bu dönem de öyle. Tamamen uzak duruyorum.' ifadelerini kullandı.



15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de konuşan Yıldırım, darbe girişiminin sabah karşı yapılması durumunda başarılı olabileceğini söyledi. Yıldırım, 'Erken yapmalarından dolayı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik vasfından dolayı da insanlar sokaklara döküldü' dedi.