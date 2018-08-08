Aydın'dan sonra Zonguldak'ta da aynı görüntü oluştu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yıldırım düşen ağaçta iz oluştu.



AYDIN'DA DA OLUŞMUŞTUAlaplı'da sağanak yağışla birlikte yıldırımlar düştü. Çiçekli köyünde yaşayan Emrah Yükseldemir de ormanlık alanda yürüdüğü sırada 10 metre ilerisindeki ağaca yıldırım düştü. Korkup kaçan Yükseldemir, ardından ağaçta oluşan yıldırım izinin fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Emrah Yükseldemir, "Yıldırım 10 metre ilerimize düştü. Allah korudu" dedi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Çine ilçesinde yıldırım düşen ağacın içten yanması nedeniyle de benzer görüntü oluşmuştu.