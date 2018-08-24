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Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:56
Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

BKM Mutfak oyuncusu Ayça Erturan, sahilde çekilmiş fotoğraflarını 3 gün önce Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa birçok yorum ve beğeni geldi. Ancak can sıkan bir yorum da vardı. Bir kullanıcı Erturan’ın fotoğrafına “Bir gece için bir 1 milyon euro” yazdı.

İFŞA ETTİ

Bu ahlaksız mesajın görüntüsünü alan Erturan, kullanıcıyı ifşa ederek, “Edep Ya Hu’ yazdı.

edepyahu

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