Ayça Erturan’dan ahlaksız teklife tepki: “Edep ya hu”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.

BKM Mutfak oyuncusu Ayça Erturan, sahilde çekilmiş fotoğraflarını 3 gün önce Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafa birçok yorum ve beğeni geldi. Ancak can sıkan bir yorum da vardı. Bir kullanıcı Erturan’ın fotoğrafına “Bir gece için bir 1 milyon euro” yazdı.

İFŞA ETTİ

Bu ahlaksız mesajın görüntüsünü alan Erturan, kullanıcıyı ifşa ederek, “Edep Ya Hu’ yazdı.