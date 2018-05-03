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Avukat katibine silahlı saldırı!

Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.

Avukat katibine silahlı saldırı!

Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:28
Avukat katibine silahlı saldırı!

Avukat katibine silahlı saldırı! Saldırganın kimliği tespit edildi

Gaziantep'te haciz işlemi için gittiği iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan avukat katibi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı  üzerinde bulunan bir giyim mağazasına giden avukat katibi Tuna Yeşilkaya (45) ile iş yeri sahibi Yılmaz D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Yılmaz D, Yeşilkaya'ya tabancayla ateş  etti.

Bacağından yaralanan Yeşilkaya, 112 Acil Servis ekiplerince, 25 Aralık  Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey  Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yeşilkaya'nın tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, Yılmaz T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz D'nin tartışma sırasında Tuna Yeşilkaya'yı silahla yaraladığı belirtildi.

Şüphelinin olayın ardından kaçtığı belirtilen açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca açık kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına  yönelik çalışmalara devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
GaziantepAvukatKatibiSilahlıSaldırı
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