Hülya Avşar'ın Uğruna Çırılçıplak Soyunduğu 'Selfi' Filmi Gişede Çakıldı

Hülya Avşar'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve uğruna çıplak poz verdiği Selfi filmi, ilk üç günde bin 302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı.

Hülya Avşar kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı.

ÜÇ GÜNDE BİN 302 KİŞİ İZLEDİ

2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Avşar'ın sanat dünyasına girişini,Türkiye'nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle konuştuğu Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı.

ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

54 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, gişede hüsrana uğradığı film için çırılçıplak poz vermişti.