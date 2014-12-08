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Avrupa'nın Vanası Türkiye'nin Elinde

Rus gazı artık Avrupa'daki müşteriye direkt ulaşmayacak. Türkiye-Yunanistan sınırından gidecek gaz için "Avrupa vanasını Türkiye'ye hediye etti" yorumu yapıldı.

Avrupa'nın Vanası Türkiye'nin Elinde

Rus gazı artık Avrupa'daki müşteriye direkt ulaşmayacak. Türkiye-Yunanistan sınırından gidecek gaz için "Avrupa vanasını Türkiye'ye hediye etti" yorumu yapıldı.

08 Aralık 2014 Pazartesi 09:07
Avrupa'nın Vanası Türkiye'nin Elinde
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Rusya, doğalgazı Avrupa'daki müşterilerine direkt olarak satmayı bırakıyor. Rusya gazı artık Türkiye- Yunanistan sınırına kadar getirilecek ve buradan Avrupa'ya satılacak.


Güney Akım Projesi'nin iptali ve Avrupa'nın ambargosu ile birlikte Rus gazının artık Yunanistan sınırına kadar getirileceğin belirten Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Avrupa ülkelerini rahatsız eden Güney Akım doğalgaz boru hattı projesinin iptali ile ilgili kararın 1 Aralık'ta Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde alındığını açıkladı. Güney Akım'la ilgili Bulgaristan izin vermeden Karadeniz'in altından doğalgaz boru hattı döşenmesi ile ilgili çalışmaların başlamasının imkansız olduğunu hatırlatan Miller, "Bulgaristan'ın ekonomik sahasından geçecek. İnşaat için izin vermeden nasıl yapabiliriz? Burada izin yok. İnşaat için izin olmadığını not etmemiz gerekiyor. Buradaki faaliyet tamamen Bulgaristan tarafı ile ilgili olmalı" ifadelerini kullandı.

AVRUPA VANASI TÜRKİYE'DE

Batı Hattı'ndan gelen 18 milyar metreküp doğalgazın Bulgaristan üzerinden Türkiye ve Makedonya'ya verildiği bilgisini aktaran Miller, "Bulgaristan kaybetti. Kaçırılan gelirden çok, doğrudan kayıp var. Bulgaristan'a 3 milyar euro yatırım yapılmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bu yeni fırsatı Avrupa ile diyaloğunda da kullanabileceğini belirten Miller, "Biz de doğalgaz alanında Türkiye gibi yeni stratejik ortak kazandık. Türkiye doğalgaz piyasasında çok dinamik gelişen ülke. 2014 sonuçlarına göre doğalgaz alımı açısından Türkiye üçüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi. Türkiye doğalgazda transit ülke olacak ve üzerinde 50 milyar metreküpün üzerinde Rus doğalgazı transit geçecek. Bu da kuşkusuz Türkiye'nin bölgede jeopolitik statüsünün artırılması anlamına geliyor. Türkiye Kuzey Avrupa'daki Almanya gibi, dağıtım merkezine dönüşüyor" dedi.
 
Son Güncelleme: 08.12.2014 09:08
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