Avrupa'da Konuşma Birincisi Türkiye Oldu!

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu. Mobil görüşmesi 2014 yılı üçüncü çeyreğinde, 370 dakika olarak hesaplandı.





Türkiye'nin 2014 yılı üçüncü çeyreğinde, 370 dakika olan aylık ortalama mobil görüşme süresi (MoU) ile Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2014 yılı 3. Çeyrek Üç Aylık Pazar Verileri Raporuna göre, Eylül 2014 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 93,8 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 71 milyon 908 bin 742 mobil aboneye ulaşıldı.



Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görüldü. 2013'te bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı yüzde 7 artarak 202,6 milyar dakikaya ulaşırken, trafiğin yaklaşık yüzde 92'sini mobil trafik oluşturdu.



2014 üçüncü çeyreğinde 370 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu. 2012'den beri Avrupa ülkeleri arasında cepten en fazla görüşme yapan ülke olan Türkiye, cepten görüşmede en yakın takipçileri Fransa, İsveç, Norveç ve Yunanistan ile arayı açtı.



TÜRKİYE, MOBİL PENETRASYON ORANINDA AVRUPA'NIN GERİSİNDE



Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamlarına bakıldığında Batı Avrupa ülkelerinde Haziran 2014 sonu ortalama ARPU 20,27 avro seviyelerinde iken Türkiye'de 2014 yılı üçüncü çeyrek içinse 8 avro seviyesinde gerçekleşti.



Türkiye, mobil penetrasyon oranında Avrupa ortalamasının gerisinde kaldı. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Avrupa'da mobil penetrasyon oranı en yüksek ilk beş ülke Finlandiya, Portekiz, Avusturya, İsveç ve Danimarka oldu. Bu ülkelerin ortalama mobil penetrasyon oranı yüzde 136 olarak gerçekleşirken, Türkiye'de bu oran Eylül 2014 itibarıyla yaklaşık yüzde 94 seviyesinde kaldı.



VATANDAŞLAR EN ÇOK FATURADAN ŞİKAYETÇİ



BTK'ya 1 Ağustos 2012 ile 7 Kasım 2014 tarihlerinde toplam 145 bin 983 şikayet yapıldı. Bu şikayetlerin 142 bin 286'si cevaplanırken, 3 bin 178'i işleme konuldu.



Şikayetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikayetin yaklaşık yüzde 48'le cep hizmetleriyle ilgili olduğu görüldü.



Vatandaşlar en çok faturalardan şikayetçi oldu. Tüketici şikayetlerinin konusuna göre dağılımında en fazla şikayet konusunun başında yüzde 46,66 ile uydu platformda fesih/geçici durdurma yer aldı.



Konusuna göre şikayetlerde yüzde 32,97'lik oranla cep telefonu faturaları, yüzde 22,55 ile sabit telefon bağlantı sorunu, yüzde 19,75 ile Kablo TV fesih/geçici durdurma ve yüzde 18,13 ile de İnternet servis sağlayıcılığı faturaları şikayet edildi.



Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde mobil abone başına ortalama görüşme: Ülke Süre (dakika/ay) Türkiye 370 Fransa 297 İsveç 276 Norveç 275 Yunanistan 252 İtalya 233 Finlandiya 206 İngiltere 192 İspanya 191 Belçika 178 Avusturya 162 Hollanda 151 Portekiz 136 Almanya 125 Türkiye 2014 3. çeyrek, Avrupa ülkeleri 2014 2. çeyrek verileri

