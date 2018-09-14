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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: İngiltere'nin Veri Toplama Ve İzleme Programı Hak İhlali

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: İngiltere'nin Veri Toplama Ve İzleme Programı Hak İhlali

14 Eylül 2018 Cuma 09:07
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: İngiltere'nin Veri Toplama Ve İzleme Programı Hak İhlali

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İNGİLTERE'NİN BİREYLERİN GİZLİLİK HAKLARINI İHLAL ETTİĞİNE HÜKMETTİ

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin (GCHQ) kitlesel veri toplama ve izleme programının, bu uygulamaya hedef olanların gizlilik hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

 

Strasbourg'daki mahkeme ayrıca GCHQ'nun dijital istihbarat bilgilerini yabancı hükümetlerle paylaşmasının da yasadışı olduğu sonucuna vardı.

 

GCHQ'nun uygulamaları, Amerikalı eski CIA ajanı ve Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden'ın basına sızdırdığı gizli belgelerle açığa çıkmıştı.

 

Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre GCHQ, gizlice ve ayrım yapmadan milyonlarca insanın şahsi internet yazışmalarını ve telefon görüşmelerini takip etti, kayda aldı, dosyaladı.

 

Dava, İngiltere'deki istihbarat birimlerinin şahsi görüşmelere kitlesel müdahalesinin ne kadar meşru olduğunu sorgulaması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

 

Uzun zamandır beklenen karar, aynı zamanda AİHM'nin bu konudaki en kapsamlı değerlendirmelerinden biri.

 

14 İNSAN HAKLARI KURULUŞUNUN GİRİŞİMİ

 

Dava, bir grup gazeteci ve aralarında Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Liberty, Privacy International ve Big Brother Watch'un da bulunduğu 14 insan hakları örgütünün girişimiyle açılmıştı.

 

Edward Snowden, 2013'te NSA ve diğer Amerikan istihbarat kurumları tarafından özellikle internet yazışmaları ve telefon görüşmelerinde yürütülen gizli izleme faaliyetlerini medyaya sızdırmış, ardından Rusya, Snowden'a geçici sığınma hakkı vermişti.

 

ABD, Snowden'ı "kamu malını çalmak" ve "gizli iletişim istihbaratını izinsiz paylaşmakla" suçluyor.

 

Snowden'a yönelik her bir suçlamaya karşılık 10'ar yıl hapis cezası talebi bulunuyor.

Son Güncelleme: 14.09.2018 12:13
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