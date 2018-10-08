Avrupa'da “Nükleer Güvenlik Ve Emniyet“ Raporu

AKPM ÜYESİ VE AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ GÜNAY RAPORTÖRLÜKTEN ÇEKİLDİ

“RAPORTÖRÜN ONAYI OLMADAN GÜNEY KIBRISLI MİLLETVEKİLİ STELLA KYRİAKİDES'İN ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ”

“YANLI SİYASİ MÜDAHALEYİ KINIYORUM”

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi Emine Nur Günay, "Avrupa'da Nükleer Güvenlik ve Emniyet" isimli rapora teamüllere tamamen aykırı bir şekilde siyasi amaçlarla eklemeler yapıldığı için raportörlükten çekildiğini bildirdi.

Milletvekili Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül 2018'de Lizbon'da yapılan komisyon toplantısında sunulan ve değerlendirilen raporla ilgili Günay'a birçok meslektaşının geniş perspektif, teknik derinlik, bilgi odaklı ve objektif yaklaşımda bulunduğu belirtildi.

Tamamen taraflı siyasi bir girişim olarak AKPM teamüllerine aykırı olmasına rağmen raportörün onayı olmadan Güney Kıbrıslı milletvekili Stella Kyriakides'in önergesinin kabul edildiği vurgulanan açıklamada, Akkuyu konusunun rapora eklenmesinin talep edildiği ve muhalefet şerhi verildiği bildirildi.

Günay, açıklamada, raporu, son değişikliklerle kabul etmeyeceğini, yanlı siyasi müdahaleyi kınadığını ve raportörlükten çekildiğini AKPM Başkanlığına ve Komisyon Başkanına gerekçeleriyle yazılı olarak ilettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Henüz süreç bitmiş değil. 8-12 Ekim arasında Strazburg'da yapılacak olan 4. dönem toplantısında hem komisyonda hem de genel kurulda görüşülecek. Türk delegasyonu olarak yakından takip ediyoruz ve teamüllere aykırı yanlı girişimi kabul etmiyoruz. Nükleer tesisler konusunda Avrupa'da mevcut durumun yansıtılması ve teknik bilgi yönünün ağır olmasına karşın siyasi bir girişimle raporun içeriği değiştirildi. Neden yanlı siyasi yaklaşım ile sadece Akkuyu Nükleer Santrali gündeme getiriliyor ve rapora ekleniyor? Bu, cevabını almamız gereken bir soru."

Avrupa'daki 184 reaktörün 82'sinin 35 yaşın üzerinde, 29'unun ise 40 yaşın üzerinde olduğunu belirten Günay, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa'da yaklaşık 6 reaktörden biri 40 yaşın üzerindedir. Bir nükleer reaktörün yaklaşım faaliyet ömrünün 40 ile 60 yıl olduğunu düşünülür ve bu yaşlı tesislerde eski teknolojilerin kullanıldığı dikkate alınırsa bu eski reaktörler Avrupa için çok önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak hiçbir tesis hakkında ismiyle rapora ekleme önergesi verilmemiştir. Avrupa'da 15 yeni reaktör inşaatı devam etmektedir. 15 santral içinden sadece Akkuyu santrali gündeme getiriliyor ve rapora ekleniyor. Diğer 14 santralden neden hiç bahsedilmiyor ve önerge verilmiyor? Bunun hiç bir rasyonel açıklaması yoktur ve komiteye sunulmamıştır."

Günay gerekçeler ile ilgili olarak, "Tüm bunların tek bir cevabı bulunmaktadır. Siyasi bir yaklaşımla Türkiye aleyhine bir girişim olduğudur. Rasyonel hiç bir gerekçeye dayanmadan yapımı devamı eden 15 nükleer santralden birini seçerek, tarafsız bir rapora eklemeyi doğru bulmuyorum ve raportör olarak kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.