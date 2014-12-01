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Avrupa Bunun İçin Türkiye'nin Kapısına Dizildi

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde tüketilen

Avrupa Bunun İçin Türkiye'nin Kapısına Dizildi

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde tüketilen

01 Aralık 2014 Pazartesi 09:27
Avrupa Bunun İçin Türkiye'nin Kapısına Dizildi
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Avrupa Bunun İçin Türkiye'nin Kapısına Dizildi
Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde tüketilen sosislere kılıf olarak kullanılan bağırsaklar Adana'dan 


Alanında, Türkiye'de "tek" olma özelliğindeki Binka Bağırsak'ın sahipleri Murat Mahmut Binici ve Bülent Kayalı, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve sanayicilere çalışmaları hakkında bilgi verdi. Firma sahiplerinden Murat Mahmut Binici, tesiste aylık 135 bin bağırsak işlediklerini belirtti. Bu sayının ancak 50-60 bininin Türkiye'den karşılayabildiklerini geri kalanını ise ithal ettiklerini kaydeden Binici, işledikleri koyun bağırsaklarını, sosis üretiminde kullanılmak üzere, başta Almanya ile Polonya, İspanya, Fransa, Litvanya ve Çek Cumhuriyeti'ne ihraç ettiklerini söyledi.


25 YILDIR KOKOREÇ SEKTÖRÜNDELER
Şirket ortaklarının 25 yıldır kokoreç sektöründe faaliyet gösterdiklerini, Avrupa'ya sosis kılıfı bağırsak ihracatına yönelik üretimlerinin ise 3 yıldır devam ettiğini bildiren Murat Mahmut Binici, "Günlük 4 bin 500 hayvanın bağırsağını işleyip, kalibrasyon yapabiliyoruz.16-18 den 22-25 milimetreye kadar genişlikte olabilen bağırsakları sınıflarına göre ayırıyoruz" dedi.

KOYUN BAĞIRSAĞI BULMAK GÜÇLEŞTİ
Son yıllarda ülkemizle birlikte güney komşularımızda hayvancılıkta gerileme yaşandığını, bunun da koyun bağırsağı bulmayı güçleştirdiğini ifade eden Binici, ihtiyacı karşılamak için Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan gibi ülkelere yöneldiklerini vurguladı. Sucuk yapımında kullanılmak üzere, ülkemizin önemli üretici firmalarına sığır bağırsağı da gönderdiklerini anlatan Binka Bağırsak ortağı Murat Mahmut Binici, "Bu bağırsaklar bize Brezilyadan geliyor. Çünkü dünyadaki en iyi sığır cinsi Brezilya'da" diye bilgi verdi.

ÇİN'DE SUNİ BAĞIRSAK ÜRETECEKLER
Bağırsak ihracatını soğuk havalı tırlarla gerçekleştirdiklerini, ancak müşterinin acele istediği takdirde uçakla da gönderebildiklerini kaydeden Binici, geçen yılı 5 milyon Euroluk ihracatla kapattıklarını söyledi. Yaptıkları ithalatın ise 2.5 milyon Euro civarında olduğunu ifade eden Binici, "Ürünlerimizi Almanya'ya direk satmak için orada fabrikalar kurmak istiyoruz. Çünkü en büyük sosis fabrikaları Almanya'da. Koyun ve sığır bağırsağından sonra şimdi de suni bağırsak işine gireceğiz. Çin'de anlaşmalar yapıldı. Türkiye'de Banvit, Ülker, Pınar gibi firmalara sığır bağırsağı veriyoruz. Türkiye'de suni bağırsağa ihtiyaç var" diye konuştu. 

Son Güncelleme: 01.12.2014 09:29
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Bunun İçin Türkiyenin Kapısına Dizildi
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