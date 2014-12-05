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Attığı Taş Silah Sayıldı, 105 Yıl Hapis İsteniyor!

6-7 Ekim Kobani eylemleri sırasında Erzurum'daki protestolarda polise taş atan Sadi İbiş hakkında 105 yıl hapis isteniyor.

Attığı Taş Silah Sayıldı, 105 Yıl Hapis İsteniyor!

6-7 Ekim Kobani eylemleri sırasında Erzurum'daki protestolarda polise taş atan Sadi İbiş hakkında 105 yıl hapis isteniyor.

05 Aralık 2014 Cuma 19:00
Attığı Taş Silah Sayıldı, 105 Yıl Hapis İsteniyor!
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Attığı Taş Silah Sayıldı, 105 Yıl Hapis İsteniyor!
6-7 Ekim Kobani eylemleri sırasında Erzurum'daki protestolarda polise taş atan Sadi İbiş hakkında 105 yıl hapis isteniyor.


IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto eylemleri sırasında Erzurum'un Karayazı ilçesindeki protestolar nedeniyle tutuklanan 52 yaşındaki Sadi İbiş hakkında 105 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
TAŞ SİLAH SAYILDI

İddianamede göstericilerin attığı "taş"ların silah sayılması istendi. İbiş, eylemlere katılmadığını, alışveriş yaparken göstericilerin arasında kaldığını, gazdan korunmak için yüzünü poşu ile örttüğünü, böbreklerinden rahatsız olduğu için ise yanında limon taşıdığını savundu.

İbiş, Karayazı'da geçen ekim ayında Kobani için düzenlenen gösterilerde polise ve kamu binalarına taş attığı iddiasıyla tutuklandı.
PKK'NIN ÇAĞRISIYLA MOLOTOFLU SALDIRILAR

Sadi İbiş hakkında hazırlanan 4 sayfalık iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 7 Ekim günü PKK'nın kendisine yakın bir internet sityesinde eylem çağrısı yaptığı belirtilerek 10 Ekim'de yaklaşık 400 kişinin yürüyüşe geçtiği, ilçede emniyet, jandarma, banka, adliye ve kaymakamlık binalarına molotoflu saldırı yapıldığı belirtildi.

YAKALANDIĞINDA AVUÇLARI SİMSİYAHTI

Atılan taşlardan polis memurlarının yaralandığı ve birçok kurum aracının da zarar gördüğüne değinilen iddianamede, İbiş'in yakalndığında avuçlarının simsiyah olduğu, üzerinde gazlı müdahaleden korunmak için bir kesik limon bulunduğuna vurgu yapıldı.
 

Son Güncelleme: 05.12.2014 19:02
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