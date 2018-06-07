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Atina'ya FETÖ misillemesi

Yunanistan'ın FETÖ'cü askerleri teslim etmemesinin ardından,Türkiye sığınmacı geri kabul anlaşmasını durdu.

Atina'ya FETÖ misillemesi

Yunanistan'ın FETÖ'cü askerleri teslim etmemesinin ardından,Türkiye sığınmacı geri kabul anlaşmasını durdu.

07 Haziran 2018 Perşembe 20:03
Atina'ya FETÖ misillemesi

Atina'ya FETÖ misillemesi

Yunanistan'ın FETÖ'cü askerleri teslim etmemesinin ardından,Türkiye sığınmacı geri kabul anlaşmasını durdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısına katılan Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ŞU ANDA DURDURDUK'

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Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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